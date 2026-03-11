Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: 10 đội tranh tài kéo dài hơn 1 tháng

Ngày 11.3, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) cho biết lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30.5 đến 11.7 bên bờ sông Hàn, với sự tham gia của 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới và chuỗi đêm trình diễn nghệ thuật ánh sáng kéo dài hơn một tháng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ 30.5 đến 11.7 ẢNH: S.G

Theo thông tin từ BTC, đêm khai mạc vào ngày 30.5 mang chủ đề “Thiên nhiên (Nature)”, là màn tranh tài giữa đội pháo hoa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Tiếp đó, đêm thi ngày 6.6 với chủ đề “Di sản (Heritage)” là cuộc so tài giữa Việt Nam 2 và Pháp. Ngày 13.6, chủ đề "Văn hóa (Culture)” sẽ chứng kiến phần trình diễn của Nhật Bản và Ý. Đêm thi ngày 20.6 với chủ đề “Sáng tạo (Creative)” là cuộc tranh tài giữa Đức và Macao (Trung Quốc). Ngày 27.6 mang chủ đề “Tầm nhìn (Vision)”, với phần trình diễn của Úc và Bồ Đào Nha.

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm chung kết ngày 11.7, với chủ đề “Những chân trời kết nối (United Horizons)”.

Khán đài xem pháo hoa DIFF được bố trí dọc đường Trần Hưng Đạo, đối diện sân khấu ở bờ đông sông Hàn ẢNH: S.G

BTC cũng thông tin thêm, khán đài xem pháo hoa DIFF 2026 được bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (bờ đông sông Hàn), đối diện sân khấu trên sông Hàn, gồm các khu vực: VVIP, A VIP, A1, A2, A3 và A4.

Trong đó, VVIP và A VIP nằm ở trung tâm, gần sân khấu; A1 và A2 ở hai bên khu trung tâm; A3 và A4 nằm ở khu vực ngoài. Đối với đêm khai mạc (30.5) và đêm chung kết (11.7), giá vé khán đài VVIP là 4 triệu đồng/vé, A VIP 2,8 triệu đồng/vé.

Các khu A1 và A2 có giá 2 triệu đồng/vé, còn A3 và A4 là 1,5 triệu đồng/vé (riêng A4 chỉ mở bán trong đêm chung kết). Ở các đêm thi vòng loại (6.6, 13.6, 20.6 và 27.6), giá vé thấp hơn: VVIP 3,5 triệu đồng/vé, A VIP 2,2 triệu đồng/vé. Các khu A1 và A2 1,5 triệu đồng/vé, còn A3 1 triệu đồng/vé.

DIFF 2026 dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến TP.Đà Nẵng ẢNH: S.G

Ngoài vé xem pháo hoa, BTC còn cung cấp combo vé pháo hoa kết hợp trải nghiệm tại Sun World Ba Na Hills, gồm vé cáp treo và buffet trưa, với giá từ 2,3 - 3,3 triệu đồng/người lớn tùy hạng khán đài.

Theo BTC, DIFF 2026 với lịch thi kéo dài nhiều tuần, chủ đề đa dạng và nhiều hạng vé khác nhau được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn du lịch mùa hè của TP.Đà Nẵng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa bên sông Hàn.

