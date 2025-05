Đà Nẵng đã sẵn sàng cho lễ hội pháo hoa quốc tế

Từ nhiều tháng trước, tại TP.Đà Nẵng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho chuỗi lễ hội đã được khởi động và tăng tốc trong những ngày cuối tháng 5. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng… đã sẵn sàng.

Đảm bảo an toàn

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 dự kiến thu hút hàng triệu lượt người, trong đó có đông đảo du khách quốc tế. Với trọng tâm là các đêm bắn pháo hoa trên sông Hàn, việc bảo đảm an toàn vùng trời, mặt nước và khu vực trình diễn được đặt lên hàng đầu.

Ngày 31.5, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đã có 14 phương án chuyên biệt được xây dựng để kiểm soát và xử lý các tình huống bất ngờ...

"Chúng tôi duy trì trực chiến 100% quân số, tổ chức tuần tra bảo vệ bãi bắn, giám sát chặt chẽ các thiết bị kỹ thuật. Việc kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV) cũng là nội dung trọng tâm để đảm bảo vùng trời sự kiện tuyệt đối an toàn", đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thiết bị bay không người lái trong suốt thời gian diễn ra lễ hội ẢNH: H.Đ

Tuyến sông Hàn, nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa, cũng được kiểm soát kỹ để đảm bảo an toàn. Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã huy động nhiều tàu lớn, hàng chục xuồng và ca nô, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực.

Tuyến sông từ cầu Thuận Phước đến cầu sông Hàn được phong tỏa hoàn toàn trong các đêm thi. Các phương tiện không đủ điều kiện sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực này. Lực lượng biên phòng cũng phối hợp với y tế, cứu nạn cứu hộ để xử lý các tình huống tai nạn, đuối nước, cháy nổ....

Trước giờ khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tăng cường tuần tra khép kín trên sông Hàn ẢNH: H.Đ

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, khẳng định: "Chúng tôi tuyệt đối không để lọt bất kỳ phương tiện lạ hoặc nguy cơ gây mất an toàn nào. Lực lượng biên phòng cũng luôn sẵn sàng dưới mặt nước để cấp cứu, cứu nạn khi cần thiết và bảo vệ người dân, du khách".

TP.Đà Nẵng sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực bắn pháo hoa ẢNH: H.Đ

Mỗi chiến sĩ là một sứ giả văn hóa

Thời gian qua, khi không còn mô hình công an cấp quận huyện, toàn bộ công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự được Công an TP.Đà Nẵng thực hiện tập trung và chủ động hơn. Theo đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, 8 tiểu ban chuyên trách đã được thành lập, phụ trách từng lĩnh vực cụ thể như điều tiết giao thông, bảo vệ khu vực khán đài, phân luồng người và phương tiện…

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ làm nhiệm vụ tại cầu sông Hàn trước giờ diễn ra khai mạc DIFF 2025 ẢNH: H.Đ

DIFF 2025 trùng thời điểm với lễ cung rước xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn) kéo dài từ 30.5 – 2.6, nên thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân. Vì vậy, Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai "nhiệm vụ kép": vừa đảm bảo an toàn lễ hội pháo hoa, vừa giữ gìn an ninh trật tự tại nơi diễn ra nghi lễ Phật giáo quy mô lớn.

"Chúng tôi điều phối lực lượng theo từng khung giờ, từng địa bàn cụ thể. Phải chia tách nhưng vẫn đồng bộ. Mục tiêu cuối cùng là không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong dịp cao điểm này", đại tá Trần Phòng nói.

Trước giờ khai mạc DIFF 2025, các lực lượng đã vào vị trí để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách ẢNH: H.Đ

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại DIFF 2025 còn được kỳ vọng trở thành một "sứ giả văn hóa", lan tỏa hình ảnh đẹp về một Đà Nẵng an toàn, thân thiện.

Thượng tá Trần Ngọc An, Phó trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm điều lệnh, trang phục chỉnh tề, lễ tiết tác phong chuẩn mực, đặc biệt là ứng xử văn minh khi tiếp xúc người dân và khách quốc tế.

"Chúng tôi xác định không chỉ là giữ gìn trật tự mà còn là thể hiện hình ảnh đẹp của lực lượng công an, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế", thượng tá Trần Ngọc An chia sẻ.

Khu vực bãi bắn, khán đài pháo hoa được lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an toàn ẢNH: H.Đ