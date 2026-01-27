Từ DIFF Đà Nẵng tới đại nhạc hội pháo hoa Hà Nội: Khẳng định vị thế 'ông trùm pháo hoa' Sun Group

Đại nhạc hội pháo hoa “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” quy mô hoành tráng chưa từng có ẢNH: ÁNH DƯƠNG

Kiến tạo “đảo pháo hoa”, “thành phố pháo hoa”

Hơn 380.000 quả pháo được thắp sáng, 880.000 khán giả xem trực tiếp tại khán đài và hàng triệu du khách, người dân tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ “Nụ hôn của biển cả” (Kiss of The Sea) suốt 2 năm qua. Show diễn đa phương tiện do Tập đoàn Sun Group đầu tư chính thức ra mắt từ tháng 1.2024 và từ đó đến nay, không một ngày pháo hoa ngừng bắn lên bầu trời đảo Ngọc.

Cùng với loạt công trình biểu tượng được Sun Group kiến tạo tại Nam đảo, show diễn mang đẳng cấp quốc tế này đã khẳng định khát vọng vươn mình của một điểm đến, định danh thương hiệu hòn đảo duy nhất bắn pháo hoa 365 ngày trong năm và đóng góp không nhỏ tạo nên sức hút cho Phú Quốc.

Màn pháo hoa trong show diễn Kiss of The Sea đã trở thành “bữa ăn tinh thần” không thể thiếu của du khách đến Phú Quốc

Một hòn đảo khác cũng thực sự vươn tầm thế giới với show diễn pháo hoa được Sun Group đầu tư bài bản là Cát Bà (Hải Phòng). “Bản giao hưởng Đảo Xanh” do tập đoàn tổ chức năm 2025 là show diễn nổi bật với sự tham gia của hơn 20 mô tô nước (jetski) trình diễn đồng thời, kết hợp pháo hoa, ánh sáng và âm nhạc trên biển, vượt qua các show diễn cùng thể loại tại Macau hay Dubai để nhận về Kỷ lục Guinness “Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới”.

Mới đây, show diễn này còn chiến thắng cùng lúc 2 hạng mục của Blooloop Innovation Awards 2025 - một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới trong lĩnh vực giải trí và phát triển điểm đến. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm trình diễn của Việt Nam đạt kỳ tích này.

Từ một hòn đảo nổi tiếng nhưng có phần đơn điệu về sản phẩm du lịch, thiếu vắng những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, Cát Bà đã bừng sáng với dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island cùng show pháo hoa mãn nhãn. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2025 (thời điểm có show diễn pháo hoa), du lịch Cát Bà đã đón hơn 4,1 triệu lượt khách, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Show diễn pháo hoa đẳng cấp là điểm nhấn thu hút du khách đến với Cát Bà

Dấu ấn pháo hoa của Sun Group tại Việt Nam không chỉ đến từ những show diễn nghệ thuật được đầu tư bài bản, quy mô hoành tráng, kết quả của sự bắt tay với các đối tác hàng đầu thế giới về pháo hoa, mà còn ở công tác tổ chức chuyên nghiệp, chỉn chu, tạo nên sức hút bền vững cho điểm đến. Sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) - một sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Sun Group, được triển khai suốt 6 mùa từ 2017 - 2025.

Tác động của DIFF với du lịch thành phố có thể nhìn thấy rõ qua lượng khách tăng trưởng cao. DIFF 2024, Đà Nẵng lập kỷ lục với 162 chuyến bay trong ngày diễn ra đêm chung kết, tăng hơn 40% so với ngày thường. DIFF 2025 - năm đạt kỷ lục về quy mô tổ chức, với 10 đội thi từ khắp thế giới (Á, Âu, Mỹ), mang đến các màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao trên sông Hàn, góp phần thu hút khoảng 70.000 lượt khách cho các cơ sở lưu trú trong mỗi đêm thi.

DIFF với sự đầu tư mạnh mẽ từ Sun Group, không chỉ nâng tầm điểm đến, làm đẹp và làm giàu cho Đà Nẵng, mà còn trở thành cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn thành phố, tạo nên thương hiệu “thành phố pháo hoa” quen thuộc cả chục năm qua với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) - sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Sun Group

“Át chủ bài” của công nghiệp văn hóa Việt Nam

Bên cạnh việc nâng tầm các điểm đến từ Phú Quốc, Cát Bà, Đà Nẵng… Sun Group với các sản phẩm du lịch pháo hoa đặc sắc mang thương hiệu riêng còn tiên phong phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Quyết định 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu của công nghiệp văn hóa là phát triển các ngành sáng tạo thành kinh tế mũi nhọn, bền vững, đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP năm 2045, biến Việt Nam thành trung tâm công nghiệp giải trí khu vực. Trong đó, mục tiêu ngành nghệ thuật biểu diễn phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng trung bình đạt 7%/năm, doanh thu đạt 10.834 tỉ đồng (tương đương 430 triệu USD).

Những show diễn, lễ hội pháo hoa được đầu tư bài bản của Sun Group đã trở thành những “át chủ bài”, thu hút lượng khách khổng lồ, tạo sức sống cho các điểm đến, mang lại doanh thu khổng lồ cho du lịch các địa phương. Tầm vóc của “ông lớn pháo hoa” này được thấy rõ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” ngày 23.1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Sun Group lần đầu tiên chiêu đãi người dân thủ đô và hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp một “concert pháo hoa quốc gia” với quy mô chưa từng có, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao.

Hình tượng cây tre Việt Nam - một trong những màn pháo hoa “gây sốt” sau đại nhạc hội pháo hoa “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” ẢNH: ÁNH DƯƠNG

Những ngả đường, tòa nhà xung quanh SVĐ Mỹ Đình được lấp đầy bởi hàng vạn khán giả, không cần phải vào sân vẫn được ngắm pháo hoa xuyên suốt chương trình. Nhiều người dân thủ đô phải thốt lên “Chưa bao giờ được ngắm pháo hoa đẹp như thế!”. Đó là bởi Sun Group đã mang đến những kỹ thuật bắn pháo hoa hiện đại bậc nhất, nhiều chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, âm thanh sói hú… Hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác gần như tuyệt đối, giúp pháo khớp nhạc gần như tức thời - một tiêu chuẩn chỉ thấy ở các festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Thành công của sự kiện nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” với đỉnh cao là màn trình diễn pháo hoa giữa trời thủ đô đã tạo nên một chuẩn mực trình diễn pháo hoa khó vượt qua tại Việt Nam. Từ đây, Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo những “điểm đến pháo hoa” mới trên hành trình “làm đẹp những vùng đất”, cũng như tổ chức các sự kiện văn hóa kết hợp pháo hoa quy mô lớn trong thời gian tới.