Cận cảnh sân khấu pháo hoa Đà Nẵng 'siêu khủng' trước đêm khai mạc

Giữa cái nắng như đổ lửa bên bờ đông sông Hàn, tiếng máy hàn, tiếng búa thép và ánh đèn công trường vẫn rực sáng suốt ngày đêm. Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sẽ chính thức khai màn và phía sau sân khấu ánh sáng lộng lẫy ấy là cuộc "chạy đua" với thời gian của hàng trăm kỹ sư, công nhân đang căng mình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Sân khấu pháo hoa DIFF 2026 dần lộ diện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ẢNH: Đ.X

Sân khấu DIFF 2026 được xem là "trục xương sống" kết nối kỹ thuật, nghệ thuật và thông điệp của lễ hội. Việc thi công không chỉ đòi hỏi tính thẩm mỹ, mà còn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, tối ưu hiệu ứng âm thanh, ánh sáng để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho hàng nghìn khán giả trong suốt mùa pháo hoa.

Có mặt tại công trường những ngày cuối tháng 5, PV Thanh Niên ghi nhận không khí thi công khẩn trương trên toàn bộ khu vực sân khấu và khán đài chính bên đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải). Dưới nắng gắt, nhiều tốp công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện từng chi tiết kỹ thuật.

Anh Nguyễn Văn Cường, công nhân thi công sân khấu, cho biết đã gắn bó với công trường DIFF từ năm 2018 đến nay. "Nhiều hôm anh em làm ca đêm từ 17 giờ đến 1 - 2 giờ sáng để kịp tiến độ. Năm nay, sân khấu lớn hơn nên khối lượng công việc cũng nhiều hơn trước", anh Cường nói.

Hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm trên công trường sân khấu DIFF 2026 ẢNH: Đ.X

Còn dưới khu vực mặt sông, anh Lữ Văn Tùng cùng đồng nghiệp vẫn dầm mình trong nước để lắp đặt các hạng mục cuối cùng. "Qua mỗi năm tôi lại thấy quy mô sân khấu lớn hơn. Ngay từ lúc làm móng, anh em đã phải tranh thủ cả ban ngày lẫn ban đêm để kịp tiến độ", anh Tùng chia sẻ.

Đảm nhận phần kết cấu sân khấu DIFF từ năm 2018, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nam Hương Việt bắt đầu triển khai thi công từ cuối tháng 3 năm nay. Cao điểm, đơn vị huy động hàng chục công nhân làm việc liên tục.

Sân khấu DIFF bên bờ đông sông Hàn nhìn từ trên cao. Những hạng mục cuối cùng của sân khấu DIFF 2026 đang được gấp rút hoàn thiện ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Bá Hướng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nam Hương Việt, cho biết: "Đây là sân khấu phục vụ show quốc tế nên mọi hạng mục đều phải cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt năm nay các cụm màn hình và hệ thống treo đèn lớn hơn nên thời gian thi công kéo dài hơn. Chúng tôi làm việc không được phép sai, tiến độ cũng không được lùi" ẢNH: Đ.X

Theo Ban tổ chức (BTC), sân khấu DIFF 2026 được thiết kế bám sát chủ đề "Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối", thể hiện hình ảnh một Đà Nẵng hội nhập và vươn tầm quốc tế. Khu vực biểu diễn chính có diện tích khoảng 1.800 m², quy mô lớn hơn các mùa DIFF trước đây.

Điểm nhấn là hệ nâng hạ trung tâm có diện tích khung nâng tới 180 m², tải trọng hơn 10 tấn, tích hợp hệ thống thủy lực phức tạp vận hành ngay trên mặt sông Hàn. Toàn bộ thiết bị kỹ thuật, hệ thống thủy lực và đội ngũ kỹ sư thực hiện đều do người Việt Nam đảm nhiệm.

Sân khấu DIFF 2026 nổi bật với hệ thống nâng hạ 10 tấn, đèn LED 3D hiện đại

ẢNH: Đ.X

Ông Trần Xuân Hưng, Trưởng Tiểu ban xây dựng DIFF 2026, cho biết việc thi công trên mặt sông gặp rất nhiều khó khăn do phụ thuộc thủy triều.

"Thời điểm này mực nước kiệt thường rơi vào ban đêm nên chúng tôi phải tranh thủ tổ chức thi công các hạng mục lớn vào ban đêm để bảo đảm an toàn và tiến độ", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, có thời điểm công trường huy động hơn 100 công nhân, chia thành hai ca ngày và đêm. Riêng khu vực sân khấu được thi công xuyên suốt 24/24 giờ để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

"Hiện tiến độ sân khấu đạt khoảng 90%. Công trình cơ bản hoàn tất từ ngày 25.5 để bước sang giai đoạn cân chỉnh, thử tải và nghiệm thu vận hành. Khán đài cũng đã hoàn thành khoảng 95%, sẵn sàng phục vụ khán giả trong mùa lễ hội năm nay", ông Hưng thông tin.

Hệ thống khung thép khổng lồ tạo hình sân khấu DIFF 2026 bên sông Hàn. Hiện các công nhân đã lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng sẵn sàng cho đêm khai mạc DIFF 2026 ẢNH: Đ.X

Không chỉ mở rộng về quy mô, sân khấu DIFF 2026 còn được ví như một "thực thể sống" nhờ khả năng biến đổi liên tục theo từng tiết mục biểu diễn. Trên tổng chiều ngang khoảng 100 m, năm hệ vòm cơ khí có thể chuyển động độc lập hoặc đồng bộ, tạo nên nhiều lớp không gian sân khấu khác nhau.

Kết hợp với hệ thống laser công suất lớn, matrix LED 3D và hiệu ứng ánh sáng đa tầng, sân khấu có thể "chuyển cảnh" chỉ trong chưa đầy 70 giây, tạo nên trải nghiệm thị giác hoành tráng trước giờ pháo hoa khai hỏa trên sông Hàn.

Sân khấu, khán đài DIFF 2026 rộng gần 1.800 m² bên bờ sông Hàn ẢNH: Đ.X

Trước đó, chiều 25.5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực khán đài và sân khấu chính DIFF 2026.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận các đơn vị đang triển khai đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu lực lượng công an, quân sự cùng các sở ngành liên quan tính toán kỹ phương án thoát hiểm, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong các đêm trình diễn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group cùng nhiều đơn vị tài trợ, đồng hành khác. Đêm khai mạc với chủ đề "Thiên nhiên" diễn ra vào ngày 30.5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đội Trung Quốc. Đêm 2 (diễn ra tối 6.6) với chủ đề "Di sản" giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2). Đêm 3 (tối 13.6) với chủ đề "Văn hóa" sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF. Đêm 4 (tối 20.6) với chủ đề "Sáng tạo" giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc). Đêm 5 (tối 27.6) với chủ đề "Tầm nhìn" giữa đội Úc và Bồ Đào Nha. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.7, theo tên chủ đề chính "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons".



