Rực sắc Nhật Bản giữa phố cổ Hội An, du khách chen chân trải nghiệm

Sống lại chuyện tình Công nữ Ngọc Hoa sau 400 năm

Hôm nay 23.5, Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản bước sang ngày thứ 2 và kéo dài đến ngày mai 24.5. Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), góp phần tôn vinh những giá trị giao thoa văn hóa đặc sắc và thắt chặt mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội tổ chức tại khu phố cổ Hội An, do Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn rước tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro đi qua các tuyến đường trong phố cổ Hội An ẢNH: CAM THẢO

Hình ảnh Công nữ Ngọc Hoa lên kiệu hoa trong lễ rước dâu tái hiện chuyện tình Việt - Nhật hơn 400 năm trước

Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước hào hứng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử hơn 400 năm được phục dựng sống động. Đoàn rước dâu chính thức khởi hành từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, di chuyển qua chùa Cầu rồi men theo các tuyến phố cổ đông nghịt người xem.

Không gian phố cổ như sống lại câu chuyện giao thương Việt - Nhật cách đây hàng trăm năm với tiếng trống hội, trang phục truyền thống của hai nước cùng hàng dài người dân đứng kín hai bên đường theo dõi đoàn rước. Hình ảnh đoàn rước dâu di chuyển giữa ánh nắng chiều vàng rực tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa giàu cảm xúc.

Đoàn rước tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro ẢNH: CAM THẢO

Không gian phố cổ Hội An rực rỡ sắc màu Việt - Nhật trong Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 ẢNH: CAM THẢO

Đoàn rước dâu lịch sử tái hiện không gian giao thương Việt - Nhật cách đây hơn 400 năm ẢNH: CAM THẢO

Theo tài liệu lịch sử, vào năm 1620, Công nữ Ngọc Hoa là con nuôi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã lên châu ấn thuyền từ bến sông Hoài, theo chồng là thương nhân kiêm samurai Araki Sotaro về Nagasaki (Nhật Bản). Cuộc hôn nhân không chỉ là mối lương duyên cá nhân mà còn mang giá trị ngoại giao sâu sắc, góp phần mở rộng quan hệ giao thương và hữu nghị giữa Đàng Trong và Nhật Bản thời kỳ đầu Edo.

Ông Trần Duy Hà, đạo diễn chương trình nghệ thuật của sự kiện, cho biết việc tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa không chỉ nhằm kể lại một giai thoại lịch sử nổi tiếng gắn liền với thương cảng Hội An thế kỷ XVII, mà còn gửi gắm thông điệp về hợp tác, hòa bình và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là giữa Hội An và Nagasaki.

Quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố nói chung và Hội An nói riêng từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bước sang năm thứ 22, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ đơn thuần là hoạt động lễ hội mà đã trở thành cầu nối để cùng chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kiến tạo tương lai hợp tác giữa 2 bên. Sự kiện góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam - Nhật Bản và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Hội An như một điểm đến di sản giàu bản sắc, sống động, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Hàng nghìn người dân và du khách chen kín phố cổ Hội An tham gia chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản ẢNH: CAM THẢO

Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết đầu tháng 5 Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao tại Đại học quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhấn mạnh lịch sử giao lưu giữa Nhật Bản và Hội An bắt đầu từ khoảng 400 năm trước.

"Như chính Thủ tướng Takaichi Sanae đã gửi gắm trong lời phát biểu của mình, Hội An là vùng đất đặc biệt có thể xem là khởi nguồn của tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Lễ hội này là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, lưu truyền lại lịch sử cũng như mối ân tình đó trong thời đại ngày nay", ông Ito Naoki chia sẻ.

Người dân đứng kín hai bên đường để theo dõi màn tái hiện chuyện tình lịch sử Việt - Nhật ẢNH: CAM THẢO

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật đường phố, các chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt - Nhật…

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi lần đầu được chứng kiến lễ hội mang đậm dấu ấn lịch sử và giao lưu văn hóa Việt - Nhật ngay giữa lòng phố cổ.

"Tôi thấy chương trình rất đẹp và thú vị. Đây thực sự là cơ hội tuyệt vời để được chứng kiến và tìm hiểu lịch sử theo cách rất sống động", bà Katya (du khách đến từ Nga) chia sẻ.

Trong khi đó, du khách Shoji Arima (đến từ Nhật Bản) cho biết ông rất ấn tượng với không khí lễ hội náo nhiệt và những nét văn hóa truyền thống được tái hiện trong buổi diễu hành.