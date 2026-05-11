Phố cổ Hội An và vùng lân cận cần 'chiếc áo mới'

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy P.Hội An (TP.Đà Nẵng), cho biết lãnh đạo TP vừa giao địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 31 (ngày 31.7.2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũ) về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng TP sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030 (NQ31).

Ông Bình cho hay trước ngày 15.5, các địa phương gồm các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp phối hợp nghiên cứu, góp ý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới cho vùng Hội An. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp cung cấp số liệu, tài liệu, tham gia góp ý về quy hoạch, xây dựng, du lịch, văn hóa, môi trường, giao thông, nông nghiệp, thủy sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh.

Phố cổ Hội An và 3 phường, xã lân cận cần một chính sách phát triển mới ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo báo cáo tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện NQ31 (do Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì vào ngày 5.5), nghị quyết là chủ trương quan trọng, góp phần định hướng phát triển đô thị Hội An theo hướng di sản - sinh thái - văn hóa - du lịch, bảo tồn giá trị đô thị cổ, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định thương hiệu Hội An. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức phát triển vùng Hội An theo tư duy thống nhất, bảo đảm liên kết chặt chẽ giữa khu phố cổ, vùng ven sông, sinh thái, biển đảo, làng nghề và hệ thống hạ tầng, dịch vụ, du lịch…

Trước yêu cầu đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xây dựng nghị quyết mới thay thế NQ31 là rất cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất quản lý đô thị di sản, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt, hiệu quả hơn trong bảo tồn và phát triển bền vững.

Bên cạnh vùng lõi đô thị cổ Hội An, các phường khác được định hướng là không gian hỗ trợ giảm tải cho khu vực lõi di sản ẢNH: HOÀNG SƠN

L ẬP HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI KHU VỰC Hội An

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, để xây dựng nghị quyết mới thay thế NQ31, P.Hội An cần tập trung tổng kết về khu phố cổ, vùng lõi di sản, trật tự đô thị, không gian đi bộ, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ, bảo tồn nhà cổ, quản lý hoạt động kinh doanh trong khu di sản, quản lý ghe bơi - ghe máy - bến đón trả khách, cảnh quan sông Hoài và chất lượng trải nghiệm du khách.

Đối với P.Hội An Đông, cần tập trung đánh giá vai trò cửa ngõ, không gian ven sông, kết nối giao thông, bến bãi, phát triển dịch vụ, du lịch ven sông, chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng và khả năng hỗ trợ giảm tải cho khu vực lõi di sản. P.Hội An Tây tập trung đánh giá không gian sinh thái, khu dân cư, quỹ đất phát triển, liên kết hạ tầng, giáo dục, y tế, dịch vụ đô thị, định hướng hình thành không gian hỗ trợ phát triển bền vững cho toàn vùng Hội An.

Riêng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), với định hướng thiết lập cơ chế riêng về quản lý tài nguyên, cần tập trung đánh giá công tác bảo tồn sinh quyển, môi trường biển đảo, du lịch biển đảo, sinh kế ngư dân... bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững gắn với chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, với đề xuất thành lập Hội đồng điều phối liên phường, xã vùng Hội An, trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Anh Thi giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 5.2026.