Thời sự

Phường nói gì về nghi đổ chất thải xuống biển Hội An khi thi công kè?

Mạnh Cường
04/05/2026 17:22 GMT+7

Những ngày qua, thông tin về các sà lan nghi vấn đổ chất thải xuống biển Hội An ở thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và du khách. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ bản chất thực sự của các hoạt động thi công tại khu vực này.

Chiều 4.5, ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng), cho biết địa phương đã có báo cáo gửi Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng đổ vật liệu nghi chất thải xây dựng xuống biển trong quá trình thi công kè biển Cửa Đại.

Trước đó, chiều 2.5, mạng xã hội lan truyền nhiều clip, hình ảnh ghi lại cảnh các sà lan hoạt động ngoài khơi bãi tắm Cửa Đại với nghi vấn "đổ vật liệu xuống biển không rõ mục đích là xả thải, lấn biển hay xây kè chống xâm thực". Nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các bãi tắm ven bờ.

Hình ảnh được cho là nghi đổ chất thải xuống biển

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây nhiều bàn tán, đặc biệt trong thời điểm đông du khách đến nghỉ lễ và tắm biển.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra hiện trường.

Kết quả cho thấy khu vực sà lan hoạt động đang thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn thuộc dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2025.

Sau thời gian tạm dừng do thời tiết xấu, công trình đã thi công trở lại từ ngày 10.4 và đang được đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình thi công

Theo phương án kỹ thuật, việc "thả đá xuống biển" là công đoạn tạo móng và chân đê bằng đá hộc, kết hợp thợ lặn sắp xếp theo thiết kế. Sau đó sẽ lắp đặt rọ đá chống xói, tiếp tục hoàn thiện thân đê bằng cấu kiện bê tông và song song bơm cát tạo bãi.

Qua kiểm tra thực tế, vật liệu trên các sà lan chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công đê ngầm. Lớp dưới sàn sà lan có một lượng nhỏ đá vụn do vỡ ra từ các khối đá lớn trong quá trình vận chuyển, cùng với một số bột đá và bụi đất bám trên bề mặt sà lan.

Nguồn đá được vận chuyển từ cảng Kỳ Hà và cảng Dung Quất, các chuyến đi đều được kiểm soát bởi lực lượng cảng vụ và biên phòng tại nơi xuất, nhập bến.

Trong quá trình thi công đá từ công tác vận chuyển, đổ đá lên phương tiện và bốc xúc sẽ tạo ra các mảng vụn đá, bột đá tích tụ dưới đáy sà lan, việc này dẫn đến khi xúc đá đến lớp sát đáy sà lan sẽ kéo theo lớp đá vụn và bột.

Làm việc với lực lượng chức năng, đơn vị thi công được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về môi trường, tuyệt đối không xả thải xuống biển, đồng thời tăng cường vệ sinh phương tiện, tránh phát tán vật liệu ra môi trường.

Theo UBND phường Hội An Đông, qua theo dõi từ ngày 2.5 đến nay, chưa phát hiện vi phạm liên quan đến hoạt động thi công tại dự án.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, cho biết trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công chủ yếu thực hiện việc đổ đá để gia cố nền và bảo vệ công trình, không phải là hoạt động đổ chất thải ra môi trường biển như một số thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam có tổng đầu tư gần 1.000 tỉ đồng

Tuy nhiên, trong quá trình múc, vận chuyển đá từ bãi lên phương tiện thi công, do đặc thù kỹ thuật, các khối đá có thể bám theo một lượng nhỏ bụi đất và vật liệu mịn rớt xuống tầng dưới cùng của sà lan. 

Khi đưa ra khu vực thi công và thả xuống, phần bụi này có thể rơi ra, tạo cảm giác như đang xả thải xuống biển, nhưng thực chất là không phải, đó chỉ là tạp chất đi kèm trong quá trình thi công, không phải hành vi đổ chất thải.

Theo ông Tân, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra và xác định hiện tượng trên là do bụi, đất bám trên các khối đá trong quá trình vận chuyển.

"Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường vệ sinh vật liệu thật kỹ, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh bụi đất, tránh gây hiểu nhầm và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Hiện nay, dự án vẫn đang được triển khai theo đúng quy định", ông Tân nói.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư khoảng 42 triệu euro (tương đương hơn 982 tỉ đồng), trong đó vốn vay ODA 35 triệu euro, viện trợ không hoàn lại 2 triệu euro và vốn đối ứng 5 triệu euro. Dự án đã hoàn tất các thủ tục vay và được phê duyệt kế hoạch thực hiện từ năm 2024.

