Thời sự

Du lịch đêm ở TP.HCM: Du khách sẽ chơi gì sau 0 giờ?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
07/05/2026 17:30 GMT+7

Du lịch đêm ở TP.HCM như 'mỏ vàng' của ngành du lịch. Các sản phẩm độc đáo hút khách như: tour xe buýt 2 tầng, show nghệ thuật, du thuyền sông Sài Gòn...

Chiều 7.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết du lịch đêm ở TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng của ngành du lịch.

"Du lịch đêm gia tăng chi tiêu và kéo dài độ dài lưu trú của khách du lịch khi đến TP.HCM, kể cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Đây là một trong những dòng sản phẩm quan trọng đối với TP.HCM thời gian vừa qua và sắp tới, đặc biệt là khi chúng ta có thêm các không gian mới", bà Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ về các sản phẩm du lịch đêm ở TP.HCM

Các nhóm sản phẩm du lịch đêm "đắt khách" tại TP.HCM

Hiện nay TP.HCM đang có các dòng sản phẩm du lịch đêm, bao gồm:

Nhóm trải nghiệm đời sống đô thị: Chương trình tham quan TP.HCM về đêm bằng xe buýt 2 tầng, buýt sông 2 tầng; hoặc các tour khám phá thành phố bằng xe cổ, xe Vespa kết hợp ngắm cảnh và trải nghiệm ẩm thực.

Các tour dạo phố, ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ và các khu phố ẩm thực đêm hiện đang được du khách rất ưa chuộng.

Phố đêm Chợ Lớn (trước chợ Bình Tây, TP.HCM) vừa ra mắt tháng 4.2026

Nhóm show biểu diễn văn hóa nghệ thuật: Trung tâm biểu diễn TP.HCM đưa vào khai thác rạp xiếc mới với các chương trình biểu diễn xiếc hiện đại.

Ngoài ra còn có các show hấp dẫn như: À Ố Show, Việt Nam (diễn tại Dinh Thống Nhất), Chào Show.... Đây là các show kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ẩm thực, thu hút tốt cả khách trong nước và quốc tế.

Nhóm trải nghiệm du lịch đường sông: Các tàu nhà hàng tại khu vực trung tâm đang phát triển mạnh.

"Sáng nay, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã họp với các doanh nghiệp du lịch đường thủy; họ đang chờ thành phố quy hoạch thêm các bến bãi để đóng mới và đưa thêm tàu từ các khu vực khác về phục vụ", bà Thảo chia sẻ.

Người dân hào hứng trải nghiệm du lịch đêm ở TP.HCM

"Điểm nghẽn" khiến du lịch đêm TP.HCM chưa bứt phá

Mặc dù đa dạng nhưng so với tiềm năng, du lịch đêm ở TP.HCM vẫn cần thêm các sản phẩm mới. Một số khó khăn hiện nay bao gồm:

  1. Ảnh hưởng đến dân cư: Các địa bàn trọng điểm du lịch tập trung ở trung tâm, nơi có dân cư xen cài. Hoạt động sau 23 giờ dễ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vì vậy, ngành du lịch đã đặt hàng đơn vị tư vấn quy hoạch các khu vực chuyên biệt để phát triển kinh tế đêm mà ít tác động đến cư dân nhất.
  2. Dịch vụ bổ trợ: Để khách (đặc biệt là khách quốc tế lệch múi giờ) có thể chơi sau 0 giờ, cần các dịch vụ như giao thông công cộng về khuya. Tuy nhiên, các dịch vụ này cũng cần một lượng khách đủ lớn mới có thể hình thành và duy trì.
  3. Thu hút đầu tư: TP.HCM đang kêu gọi đầu tư các dự án lớn, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược xây dựng các khu vui chơi giải trí phức hợp quy mô lớn, trong đó có kinh tế đêm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
