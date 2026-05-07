Du lịch đêm ở TP.HCM: Du khách sẽ chơi gì sau 0 giờ?

Chiều 7.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết du lịch đêm ở TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng của ngành du lịch.

"Du lịch đêm gia tăng chi tiêu và kéo dài độ dài lưu trú của khách du lịch khi đến TP.HCM, kể cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Đây là một trong những dòng sản phẩm quan trọng đối với TP.HCM thời gian vừa qua và sắp tới, đặc biệt là khi chúng ta có thêm các không gian mới", bà Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ về các sản phẩm du lịch đêm ở TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Các nhóm sản phẩm du lịch đêm "đắt khách" tại TP.HCM

Hiện nay TP.HCM đang có các dòng sản phẩm du lịch đêm, bao gồm:

Nhóm trải nghiệm đời sống đô thị: Chương trình tham quan TP.HCM về đêm bằng xe buýt 2 tầng, buýt sông 2 tầng; hoặc các tour khám phá thành phố bằng xe cổ, xe Vespa kết hợp ngắm cảnh và trải nghiệm ẩm thực.

Các tour dạo phố, ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ và các khu phố ẩm thực đêm hiện đang được du khách rất ưa chuộng.

Phố đêm Chợ Lớn (trước chợ Bình Tây, TP.HCM) vừa ra mắt tháng 4.2026 ẢNH: UYỂN NHI

Nhóm show biểu diễn văn hóa nghệ thuật: Trung tâm biểu diễn TP.HCM đưa vào khai thác rạp xiếc mới với các chương trình biểu diễn xiếc hiện đại.

Ngoài ra còn có các show hấp dẫn như: À Ố Show, Việt Nam (diễn tại Dinh Thống Nhất), Chào Show.... Đây là các show kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ẩm thực, thu hút tốt cả khách trong nước và quốc tế.

Nhóm trải nghiệm du lịch đường sông: Các tàu nhà hàng tại khu vực trung tâm đang phát triển mạnh.

"Sáng nay, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã họp với các doanh nghiệp du lịch đường thủy; họ đang chờ thành phố quy hoạch thêm các bến bãi để đóng mới và đưa thêm tàu từ các khu vực khác về phục vụ", bà Thảo chia sẻ.

Người dân hào hứng trải nghiệm du lịch đêm ở TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

"Điểm nghẽn" khiến du lịch đêm TP.HCM chưa bứt phá

Mặc dù đa dạng nhưng so với tiềm năng, du lịch đêm ở TP.HCM vẫn cần thêm các sản phẩm mới. Một số khó khăn hiện nay bao gồm: