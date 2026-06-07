Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn ‘trải nghiệm’

Thanh Duy - Duy Tân
07/06/2026 14:02 GMT+7

Liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố gây phản cảm ở Cần Thơ, lãnh đạo phường Sóc Trăng cho biết tại buổi làm việc với công an, chủ tiệc nói đây là lần thứ 3 tổ chức sinh nhật và muốn làm như vậy để 'trải nghiệm'.

Ngày 7.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các phòng chuyên môn của Công an thành phố Cần Thơ, mời làm việc đối với chủ hộ đã tổ chức bữa tiệc có hành vi khiêng quan tài vừa diễu phố vừa nhảy múa gây chú ý dư luận.

Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn ‘trải nghiệm’ - Ảnh 1.

Nhiều người mặc đồ đưa tang khiêng quan tài, vừa diễu phố vừa nhảy múa gây phản cảm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng, khi cơ quan chức năng hỏi về mục đích thực hiện hành vi trên, chủ tiệc cho biết đây là lần thứ 3 tổ chức tiệc sinh nhật và muốn làm như vậy để "trải nghiệm". Người này cho hay năm nay không làm tiệc nội bộ như 2 lần trước, mà cho khiêng quan tài ra hẳn dải phân cách giữa đường phố.

Xác minh clip khiêng quan tài chứa người sống diễu phố ở Cần Thơ

Ông Huỳnh Đức Dũng cho rằng hành vi mang quan tài diễu phố có 2 dấu hiệu, một là không phù hợp thuần phong mỹ tục, hai là gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông vì khiêng quan tài ra giữa đường. Theo ông, những nội dung này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất.

Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn ‘trải nghiệm’ - Ảnh 2.

Nhiều người sống nằm trong quan tài, đôi lúc bật dậy để nhảy múa

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh một đám tiệc được cho là mừng sinh nhật của chủ một trại hòm nằm trên đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, khung rạp đặt trên đường phố. Lúc này một cô gái đang phối âm thanh với tiếng nhạc inh ỏi, sôi động. Xung quanh đông người liên tục nhảy múa, hò hét theo. Trong đó, có nhiều người mặc đồng phục thường thấy của đội mai táng.

Hình ảnh đáng chú ý tại bữa tiệc là nhiều người đã cùng nhau khiêng một chiếc quan tài, vừa nhảy múa vừa diễu hành trên đường phố. Hết người này đến người khác thay phiên nhau vào chiếc quan tài nằm với sự thích thú, vui vẻ. Trong quá trình di chuyển, họ đôi lúc bật dậy để nhảy múa hưởng ứng cùng đám đông.

Lúc sự việc diễn ra, nhiều người dân vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút người xem và bình luận. Phần lớn tỏ ra bất bình trước hành vi vui chơi phản cảm, quá trớn của nhóm người tại bữa tiệc. Không ít ý kiến cho rằng đây hình ảnh cợt nhả, xấu xí, trái với thuần phong mỹ tục nên mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Tin liên quan

Xét xử 11 bị cáo 'khiêng quan tài trước chợ Bến Thành' để PR bán hàng

Xét xử 11 bị cáo 'khiêng quan tài trước chợ Bến Thành' để PR bán hàng

Nhóm bị cáo tạo content (sáng tạo nội dung) bằng những hình ảnh gây sốc như khiêng quan tài đi ngược chiều, rồi 'diễu phố' ở trước chợ Bến Thành, để thu hút tương tác, bán quần áo.

Khám phá thêm chủ đề

khiêng quan tài cần thơ Phản cảm khiêng quan tài diễu phố khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận