Cựu kế toán trưởng CDC Huế nhận 268 triệu đồng tiền 'cảm ơn' được miễn tội

Chiều 9.6, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thúc Nhật (43 tuổi, trú phường Kim Trà, thành phố Huế), cựu kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên - Huế, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Hà Thúc Nhật, cựu kế toán trưởng CDC Thừa Thiên - Huế, tại phiên tòa sơ thẩm chiều 9.6 ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo cáo trạng, vào năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, CDC Thừa Thiên - Huế được giao nhiệm vụ triển khai xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CDC khi đó là ông Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để mua bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thông qua một đơn vị trung gian. Gói thầu này có tổng giá trị hơn 2,625 tỉ đồng.

Quá trình điều tra kết luận, việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện trái thẩm quyền, vì thẩm quyền này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, hồ sơ thẩm định giá cũng thiếu cơ sở pháp lý khi chứng thư được lập sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng định giá xác định giá thành thực tế của bộ kit xét nghiệm thấp hơn nhiều so với giá mua sắm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,749 tỉ đồng. Trách nhiệm đối với các sai phạm này thuộc về các ông Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi hoàn tất hợp đồng, phía Công ty Việt Á đã chi tiền "cảm ơn". Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Đức từ chối nhận số tiền 150 triệu đồng, nhân viên Công ty Việt Á đã chuyển khoản này cho Hà Thúc Nhật. Nhật thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng.

Sang năm 2021, CDC Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện thêm 3 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm khác với đơn vị này. Sau khi thanh toán, Nhật nhận thêm 168 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Nhật đã nhận là 268 triệu đồng, sau đó tự nguyện nộp lại toàn bộ cho cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định Hà Thúc Nhật có vai trò trực tiếp tham gia lập hồ sơ đấu thầu trái quy định và nhận tiền từ đối tác. Tuy nhiên, bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích công tác và là con liệt sĩ. Do đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế đã tuyên Hà Thúc Nhật được miễn hình phạt về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế Hoàng Văn Đức, đối với vụ án này, cơ quan tố tụng xác định ông Đức không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền từ Công ty Việt Á, có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch và gia đình có công với cách mạng. Vì vậy, trước đó, ngày 14.11.2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Đức. Ông Đức tham gia xét xử trong vụ án chiều nay 9.6 với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Đức vẫn đang là bị cáo trong một vụ án khác. Ngày 28.4, ông Đức đã bị Tòa án nhân dân thành phố Huế tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do liên quan đến các sai phạm mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế khác.

Cụ thể, trước đó, hồi tháng 6.2024, ông Hoàng Văn Đức (cựu Giám đốc) và Trần Thị Kim Xinh (cựu Phó phụ trách khoa Dược, thuộc CDC Thừa Thiên - Huế) bị bắt, Lê Nguyễn Thy Loan (nhân viên) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian dịch Covid-19, CDC Thừa Thiên - Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, từ tháng 6.2020 - 12.2021, Hoàng Văn Đức, Kim Xinh, Thy Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vắc xin, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.