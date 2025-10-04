Vì sao 2 cựu giám đốc CDC và BVĐK Bình Thuận bị bắt giam?

Ngày 4.10, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành - cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Thuận và Đinh Thế Hùng - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận.

Cả hai bị can bị bắt để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn văn Thành, cựu giám đốc BVĐK Bình Thuận ẢNH: H.L





Ký khống hồ sơ đấu thầu gây thất thoát ngân sách

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2020 – 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.Phan Thiết, bị can Đinh Thế Hùng đã liên hệ với Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất cùng hóa chất, vật tư y tế nhằm phục vụ chống dịch.

Sau đó, Hùng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, chỉ định Công ty Hợp Nhất trúng thầu và ký khống biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Việc làm này giúp Công ty Hợp Nhất hợp thức khoản thanh toán, nhưng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 61,7 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giam ông Đinh Thế Hùng, cựu giám đốc CDC Bình Thuận ẢNH: H.L

Tương tự, tại BVĐK Bình Thuận, với vai trò giám đốc, người đại diện chủ đầu tư, bị can Nguyễn Văn Thành cũng thực hiện hành vi tương tự. Thành chỉ đạo cấp dưới dùng cấu hình máy xét nghiệm Realtime PCR của Việt Á (đã mượn từ trước) làm cơ sở hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thành còn mượn kit xét nghiệm và vật tư tiêu hao từ Công ty Hợp Nhất, sau đó chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để chi trả cho doanh nghiệp này, gây thiệt hại thêm 670 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong một vụ án khác, vào năm 2020, liên quan đến Công ty Minh Khoa, bị can Thành tiếp tục có hành vi can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu, gây thất thoát hơn 4,1 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Với các hành vi nêu trên, cơ quan điều tra xác định, bị can Thành đã nhiều lần lợi dụng quyền hạn để hợp thức hóa đấu thầu, làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền rất lớn.

Việc hợp thức hóa các hợp đồng mua thiết bị chống dịch của CDC Bình Thuận gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng ẢNH : H.L

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc CDC Bình Thuận

Theo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về ngân sách, mà còn làm méo mó cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong đấu thầu. Đồng thời, sự việc còn ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của xã hội trong bối cảnh cả nước tập trung chống dịch.

Trong cùng vụ án với Công ty Minh Khoa, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Võ Thị Minh Thảo (nhân viên phòng Tài chính – Kế toán BVĐK Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên Công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu).

Dù được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cả ba bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật Hình sự 2015, do đã tiếp tay, tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu trái pháp luật.

Việc khởi tố, bắt giam hai cựu giám đốc Nguyễn Văn Thành và Đinh Thế Hùng (thuộc ngành y tế Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng) cho thấy quyết tâm của cơ quan tố tụng trong xử lý sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế.