Khởi tố, bắt giam cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận sai phạm đấu thầu

Chiều 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bình Thuận. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông Thành trên đường Thủ Khoa Huân, P.Phan Thiết (TP.Phan Thiết cũ).

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận.

Hai bị can trên bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Thành tại P.Phan Thiết ẢNH: H.L

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2020 - 2021, CDC Bình Thuận và BVĐK Bình Thuận đã triển khai nhiều gói thầu mua sắm thiết bị y tế, máy xét nghiệm Realtime PCR và vật tư tiêu hao từ Công ty CP Công nghệ Việt Á cùng Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất. Quá trình xác minh cho thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu, gây thất thoát khoảng 60 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án. Sau khi Bình Thuận sáp nhập với Lâm Đồng, toàn bộ hồ sơ được chuyển giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai bị can Nguyễn Văn Thành và Đinh Thế Hùng đều có trình độ chuyên môn cao, ông Thành là thạc sĩ, còn ông Hùng là bác sĩ chuyên khoa II. Cả hai từng có hơn 5 năm giữ cương vị giám đốc BVĐK Bình Thuận và CDC Bình Thuận trước khi nghỉ hưu.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã thi hành kỷ luật đối với hai cựu lãnh đạo này sau khi Thanh tra tỉnh kết luận họ có sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.