Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai cựu giám đốc PC Bình Thuận lĩnh án tù do nhận hối lộ

H.Linh
H.Linh
26/09/2025 13:06 GMT+7

Sáng nay (26.9), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng và hối lộ liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân và các cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã tuyên án.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc PC Bình Thuận) 8 năm tù, Nguyễn Thành Ngôn (Cựu giám đốc PC Bình Thuận) 7 năm tù, Trương Tấn Đạt (cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, khi bị bắt là Phó giám đốc PC Bình Thuận) 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư) 4 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt đối với bị cáo này là 9 năm tù.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: H.L

Ngoài ra, 21 bị cáo khác trong vụ án này bị tuyên mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

- Ảnh 2.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, tại tòa

ẢNH: H.L

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ năm 2017 - 2023, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để dàn xếp, thông thầu 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo Ân chỉ đạo chi hối lộ trên 9,1 tỉ đồng cho lãnh đạo PC Bình Thuận và một số cán bộ liên quan.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Ân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty để hợp thức hóa việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chi ngoài sổ sách và trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát thêm cho ngân sách hơn 156 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo tại PC Bình Thuận phạm tội nhận hối lộ với số tiền hàng tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, ngoài hành vi đưa hối lộ, còn bị cáo buộc về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, 10 giám đốc doanh nghiệp khác bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Đây là vụ án kinh tế - tham nhũng, hối lộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận cũ.

Tin liên quan

Đại án Tuấn Ân và PC Bình Thuận: Có giám đốc mới học lớp 3

Đại án Tuấn Ân và PC Bình Thuận: Có giám đốc mới học lớp 3

Ngày 23.9, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1, P.Phú Thủy, Bình Thuận cũ) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận).

Khám phá thêm chủ đề

PC Bình Thuận đưa hối lộ nhận hối lộ bình thuận Tập đoàn Tuấn Ân đấu thầu thông thầu trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận