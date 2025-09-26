Hai cựu giám đốc PC Bình Thuận lĩnh án tù do nhận hối lộ

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc PC Bình Thuận) 8 năm tù, Nguyễn Thành Ngôn (Cựu giám đốc PC Bình Thuận) 7 năm tù, Trương Tấn Đạt (cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, khi bị bắt là Phó giám đốc PC Bình Thuận) 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư) 4 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt đối với bị cáo này là 9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: H.L

Ngoài ra, 21 bị cáo khác trong vụ án này bị tuyên mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, tại tòa ẢNH: H.L

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ năm 2017 - 2023, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để dàn xếp, thông thầu 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo Ân chỉ đạo chi hối lộ trên 9,1 tỉ đồng cho lãnh đạo PC Bình Thuận và một số cán bộ liên quan.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Ân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty để hợp thức hóa việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chi ngoài sổ sách và trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát thêm cho ngân sách hơn 156 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo tại PC Bình Thuận phạm tội nhận hối lộ với số tiền hàng tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, ngoài hành vi đưa hối lộ, còn bị cáo buộc về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, 10 giám đốc doanh nghiệp khác bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Đây là vụ án kinh tế - tham nhũng, hối lộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận cũ.