Sơ thẩm đại án Tuấn Ân - PC Bình Thuận thông thầu, hối lộ

Từ sáng sớm 23.9, khu vực xung quanh trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng (khu vực 1, ở P.Phú Thủy, Bình Thuận cũ) an ninh được siết chặt. Nhiều xe ô tô của những người có nghĩa vụ liên quan và người nhà các bị cáo đã xếp hàng trước cổng tòa án. Đây là phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án - tham nhũng lớn nhất xảy ra tại khu vực tỉnh Bình Thuận cũ.

Thẩm phán Vũ Đức Hùng, Chủ tọa phiên tòa đang đọc quyết định xét xử khai mạc phiên tòa ẢNH: H.LINH

Trong số các bị cáo bị tạm giam, được di lý đến tòa, có 2 bị cáo Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn đều là 2 cựu Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận), được di lý từ trại tạm giam Bắc Ninh. Cùng hầu tòa có bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân và nhiều lãnh đạo, nhân viên của tập đoàn này.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân tại phiên tòa ẢNH: H.Linh

Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành thủ tục kiểm tra căn cước, thẩm tra nhân thân các bị cáo, nêu các quyền, nghĩa vụ của các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan. Từng người một được gọi tên, xác nhận tình trạng nhân thân và có mặt tại tòa.

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số lượng bị cáo đông (26 người), hồ sơ dày hàng ngàn bút lục, nên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 26.9. Trong ngày khai mạc sáng nay, phiên xét xử chủ yếu làm thủ tục và bắt đầu phần công bố cáo trạng.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 23.9 ẢNH: H..LINH

Tuấn Ân và PC Bình Thuận thông thầu, lập 2 hệ thống kế toán và hối lộ

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2017 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để dàn xếp, thông thầu 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng. Đổi lại, Ân chỉ đạo chi hối lộ trên 9,1 tỉ đồng cho lãnh đạo PC Bình Thuận và một số cán bộ liên quan.

Không dừng lại ở đó, Ân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán song song, sử dụng 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty để hợp thức việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chi ngoài sổ sách và trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát thêm cho ngân sách hơn 156 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo tại PC Bình Thuận (gồm cựu giám đốc Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn, cùng Trưởng phòng kế hoạch vật tư Trương Tấn Đạt (khi bị bắt bị cáo Đạt là Phó giám đốc PC Bình Thuận), Lê Quang Nghĩa… phạm tội "nhận hối lộ" với số tiền nhiều tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm sáng nay ẢNH: H.L

Nhóm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, ngoài hành vi "đưa hối lộ", còn bị cáo buộc phạm các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bên cạnh đó, hơn 10 giám đốc doanh nghiệp khác bị truy tố về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Cáo trạng nhận định, đây là vụ án có tổ chức chặt chẽ, kéo dài nhiều năm, thủ đoạn tinh vi, liên quan nhiều cá nhân, nhiều đơn vị, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát lớn tài sản nhà nước, làm méo mó môi trường kinh doanh, phá vỡ nguyên tắc minh bạch trong đấu thầu, đồng thời gây thất thu ngân sách quy mô lớn.

Cáo trạng còn nhấn mạnh hành vi của các bị cáo đã "xâm hại nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm suy giảm niềm tin xã hội vào hệ thống quản lý kinh tế - tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư". Chính vì vậy, việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết để xử lý nghiêm minh, răn đe và củng cố kỷ cương trong quản lý nhà nước.

Sau phần công bố cáo trạng, chiều 23.9, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.



