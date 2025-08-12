Trùm khai thác cát lậu Tú 'ác' ở Sơn Mỹ lãnh án tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (biệt danh Tú "ác", 56 tuổi - ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận cũ; nay thuộc xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội trốn thuế, tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Tú "ác") bị phạt tiền 1,5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Phước Huệ bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù.

Tú "ác" thừa nhận hành vi phạm tội

Tại phiên tòa, Tú "ác" và các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng).

HĐXX nhận định, hành vi vi phạm của Tú "ác" kéo dài, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm vào trật tự quản lý kinh tế và bảo vệ tài nguyên khoáng sản của nhà nước. Hành vi của Tú "ác" và các đồng phạm lặp lại nhiều lần, là tình tiết mà tòa cho rằng tăng nặng hình phạt.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũ (ban hành cuối tháng 6.2025) truy tố Trần Văn Thuận về hai tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế" theo quy định tại các điểm a, b khoản 2, Điều 227 và khoản 3, Điều 200 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Bị cáo Trần Văn Thuận, tức Tú "ác" (bên trái) tại phiên tòa, chiều 12.8 ẢNH: H.L

Cáo trạng xác định, với vai trò Giám đốc Công ty Long Thái Việt, Trần Văn Thuận điều hành một loạt hoạt động khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, bất chấp quy định của pháp luật. Lợi dụng việc quản lý mỏ, Thuận phát hiện khu vực khai thác vượt ranh mốc được cấp phép và lập tức chỉ đạo nhân viên đào vét trong các moong cũ, đắp lại phần đất đã khai thác vượt ranh.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 7.2023, Thuận thỏa thuận mua lớp cát bề mặt trên diện tích đất hơn 7.700 m² tại thôn 3, xã Sơn Mỹ từ Nguyễn Phước Huệ với giá 170 triệu đồng, dù đây là khu vực hoàn toàn không được cấp phép khai thác.

Thuận tiếp tục cho người khai thác trái phép 16.849 m³ cát trị giá hơn 2 tỉ đồng. Không dừng lại, đầu năm 2023, tại mỏ ở thôn Tam Tân, xã Tân Tiến (TX.La Gi cũ), Thuận lại tổ chức khai thác ngoài ranh giới thuê đất, lấy thêm 6.379 m³ cát trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Tòa nhận định, hành vi vi phạm của Tú "ác" gây mất trật tự an toàn xã hội kéo dài gây dư luận xấu ẢNH: H.L

Tổng cộng, Tú "ác" ba lần chỉ đạo khai thác trái phép 39.941 m³ cát (cát thạch anh), trị giá gần 5,88 tỉ đồng. Các hành vi này cấu thành tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần".

Tú 'ác' trốn thuế nhiều lần, có hệ thống

Tại tòa, HĐXX nhấn mạnh các chi tiết về hành vi trốn thuế của các bị cáo. Không chỉ dừng ở khai thác lậu, Tú "ác" và vợ còn tổ chức trốn thuế có hệ thống. Trong các năm 2022 và 2023, hai công ty do bị cáo điều hành (Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận) không lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, không kê khai đầy đủ sản lượng và giao dịch qua tài khoản cá nhân để giảm nghĩa vụ thuế. Tổng số tiền thuế trốn là hơn 3,14 tỉ đồng, bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tòa cũng làm rõ chi tiết trong cáo trạng nêu về vợ của "Tú ác", Nguyễn Thị Thúy Nga (Giám đốc Công ty Phương Nam - Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán); dù biết rõ hành vi trốn thuế của Tú "ác" nhưng vẫn ký và kê khai sai để hợp thức hóa, để trở thành đồng phạm tội "Trốn thuế".

Toàn cảnh phiên tòa diễn ra chiều 12.8 ẢNH: H.L

Trước đó, ngày 19.9.2024, Trần Văn Thuận bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) bắt tạm giam. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga, thời điểm đó bị áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

HĐXX nhấn mạnh, chính sự tiếp tay của vợ và nhân viên đã giúp Tú "ác" thực hiện trót lọt các phi vụ khai thác trái phép, kéo dài tình trạng thất thu ngân sách và gây mất an ninh trật tự ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân cũ một thời gian dài, gây dư luận xấu tại địa phương.

Tòa cũng cho rằng, hành vi của Tú "ác" là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp trật tự quản lý kinh tế và chế độ quản lý tài nguyên quốc gia. Việc khai thác cát lậu kéo dài, quy mô lớn đã tác động tiêu cực đến môi trường, phá vỡ cảnh quan và tạo ra điểm nóng về trật tự trị an tại địa phương.