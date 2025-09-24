Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại án Tuấn Ân và PC Bình Thuận: Có giám đốc mới học lớp 3

H.Linh
H.Linh
24/09/2025 07:02 GMT+7

Ngày 23.9, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1, P.Phú Thủy, Bình Thuận cũ) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận).

Trong số các bị cáo bị tạm giam, được di lý đến tòa có 2 bị cáo là cựu Giám đốc PC Bình Thuận gồm Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc PC Bình Thuận. Cùng hầu tòa còn có bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân; và nhiều bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của tập đoàn và giám đốc các công ty mua bán hóa đơn.

Giám đốc công ty bán hóa đơn chỉ học lớp 3

Đáng chú ý, tòa xét hỏi các bị cáo làm giám đốc các công ty bán hóa đơn khống cho Tập đoàn Tuấn Ân, có người khai chỉ học lớp 3 hoặc lớp 5.

Đại án Tuấn Ân và PC Bình Thuận có giám đốc chỉ học lớp 3 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa ngày 23.9

ẢNH: H.LINH

Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn hết 26 bị cáo nhằm làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ, cũng như lập 2 hệ thống kế toán để trốn thuế.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân khai tại tòa, thừa nhận hình thức "lại quả" cho các lãnh đạo PC Bình Thuận sau mỗi lần trúng thầu. Các bị cáo Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn và Trương Tấn Đạt đều thành khẩn khai báo quá trình tạo điều kiện để Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư; sau đó nhận tiền từ Tập đoàn Tuấn Ân với nhiều hình thức, nhiều lần nhận. Bị cáo Ngôn đã nhận của Tập đoàn Tuấn Ân 1,34 tỉ đồng; bị cáo Linh nhận 2,3 tỉ đồng, bị cáo Đạt nhận 4 tỉ đồng. Riêng các bị cáo là nhân viên dưới quyền bị cáo Huỳnh Tuấn Ân thừa nhận có lập 2 sổ sách kế toán, mục đích là để giảm đi số tiền phải nộp thuế cho công ty.

Xét xử đại án PC Bình Thuận – Tuấn Ân hối lộ, thông thầu

Thông thầu, 2 hệ thống kế toán và hối lộ

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2017 - 2023, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để dàn xếp, thông thầu 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng. Đổi lại, bị cáo Ân chỉ đạo chi hối lộ trên 9,1 tỉ đồng cho lãnh đạo PC Bình Thuận và một số cán bộ liên quan.

Bị cáo Ân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán song song, sử dụng 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty để hợp thức hóa việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chi ngoài sổ sách và trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát thêm cho ngân sách hơn 156 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo tại PC Bình Thuận gồm Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn, cùng Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Trương Tấn Đạt (khi bị bắt, bị cáo Đạt là Phó giám đốc PC Bình Thuận), Lê Quang Nghĩa… phạm tội "nhận hối lộ" với số tiền hàng tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, ngoài hành vi "đưa hối lộ", còn bị cáo buộc phạm các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bên cạnh đó, 10 giám đốc doanh nghiệp khác bị truy tố về tội "mua bán trái phép hóa đơn"...

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.

