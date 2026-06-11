Công an triệt phá nhóm lừa đảo từ Campuchia sang Việt Nam lập 'đại bản doanh'

Tối 11.6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có âm mưu thiết lập một trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam.

Công an kịp thời ngăn chặn ổ nhóm lừa đảo sang Việt Nam lập "đại bản doanh" ẢNH: CACC

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.

Nhóm này có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, nhiều người đã tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Sau khi lực lượng chức năng Campuchia đẩy mạnh triệt phá, các đối tượng tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được chúng lựa chọn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo phá án ẢNH: CACC

Kết quả điều tra xác định, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam; đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.

Trong tháng 5.2026, các đối tượng tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó công an phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Để che giấu hoạt động, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Cảnh sát khám xét và tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng ẢNH: CACC

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam và xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc kịp thời ngăn chặn đường dây này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành.

Qua đó, giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.