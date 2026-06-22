Triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy quy mô lớn

Sáng 22.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật liên quan.

Từ 10 chiếc nỏ thủy tinh giao tận nhà

Trước đó, vào đầu tháng 6.2026, Đội 3 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC04, Công an TP.HCM) chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L (phường Bình Tân). Lực lượng phối hợp bắt quả tang Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng đang có mặt tại đây và đều dương tính với ma túy.

Từ 10 nỏ thủy tinh, công an mở rộng, triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy khủng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh đã qua sử dụng và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Với quyết tâm bóc gỡ tận gốc các điều kiện làm phát sinh tội phạm ma túy, các trinh sát tiếp tục mở rộng xác minh nguồn gốc số dụng cụ sử dụng ma túy nêu trên. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng điều tra phát hiện phía sau đó là một hệ thống sản xuất, cung ứng quy mô lớn.

Cùng thời điểm, Công an phường Tân Định cũng phát hiện nhiều đầu mối vận chuyển nỏ thủy tinh, bình thủy tinh có liên quan đến hướng điều tra của PC04. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh nhằm triệt phá tận gốc đường dây.

Công xưởng sản xuất quy mô "khủng"

Với phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy", lực lượng chức năng đã làm rõ một đường dây tổ chức khép kín từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công đến tiêu thụ. Các đối tượng đã tinh vi lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và đồ dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, cóng thủy tinh, bình hút, cân tiểu ly, túi zip... Nhằm che giấu hành vi, nhóm này sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao dịch.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, công an thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Trong đó, tang vật cụ thể gồm hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh. Số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò... phục vụ cho việc sản xuất.

Các mẫu vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan điều tra xác định Đ.T.M là đối tượng giữ vai trò trung tâm, điều hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Dù biết rõ các vật dụng này phục vụ cho người nghiện, các đối tượng vẫn tổ chức sản xuất, mua bán trong thời gian dài để thu lợi bất chính.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 đối tượng liên quan về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và "sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Triệt phá thành công chuyên án này là bước đi căn cơ nhằm vô hiệu hóa các điều kiện phát sinh tội phạm, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.