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Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người

Ngọc Lê
Ngọc Lê
Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, liên tỉnh hoạt động tinh vi qua mạng xã hội; đã khởi tố, bắt tạm giam 30 bị can, thu giữ hàng chục khẩu súng và hàng ngàn viên đạn.

Ngày 30.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án bóc gỡ toàn bộ đường dây chế tạo vũ khí, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng. Chuyên án này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TP.HCM phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người - Ảnh 1.

Đường dây xưởng chế tạo vũ khí "khủng" bị triệt phá

ẢNH: CTV

Nguỵ trang súng đạn trong thùng CPU máy tính

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC02 phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải video, hình ảnh các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng. Các đối tượng này công khai chào mời, giao dịch súng đạn và linh kiện với nhiều khách hàng tại TP.HCM cùng các tỉnh phía nam.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để che giấu nhân thân, PC02 đã lập chuyên án để bóc gỡ.

Công an TP.HCM phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người - Ảnh 2.

Các bị can bị khởi tố trong đường dây

ẢNH: CTV

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là kẻ cầm đầu đường dây. Sơn trực tiếp mua linh kiện về lắp ráp, chế tạo các loại súng có hình dáng và tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi "xuất xưởng", Sơn mang súng đi bắn thử, quay lại video rồi tung lên mạng xã hội để quảng cáo.

Thủ đoạn giao hàng của đường dây này cực kỳ tinh vi. Súng, đạn được tháo rời, giấu kín bên trong các thùng CPU máy tính hoặc ngụy trang thành hàng hóa thông thường, sau đó gửi qua xe khách liên tỉnh. Để tránh bị lực lượng chức năng truy vết, các đối tượng chỉ nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng của người khác (tài khoản rác).

Thu giữ kho "hàng nóng", phát hiện thêm đường dây ma túy

Từ ngày 30.5 đến 6.6.2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, nhiều tổ công tác của PC02 đã đồng loạt đột kích vào các địa điểm tình nghi tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Vượt qua nhiều khó khăn do các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và dùng nhiều thủ đoạn đối phó, Ban chuyên án đã bắt gọn hơn 30 nghi phạm.

Công an TP.HCM phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người - Ảnh 3.

Tang vật công an thu giữ

ẢNH: CTV

Khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ kho "hàng nóng" cực lớn, bao gồm: 27 khẩu súng (trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng), 9 khẩu súng đang trong quá trình lắp ráp, gần 100 chi tiết, linh kiện súng đang được độ chế, 1.000 viên đạn các loại, nhiều hệ thống máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại và máy tính phục vụ cho việc chế tạo vũ khí.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng về tội "chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Công an TP.HCM phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người - Ảnh 4.

Kho súng đạn Công an TP.HCM thu giữ

ẢNH: CTV

Đáng chú ý, từ việc mở rộng điều tra chuyên án vũ khí, PC02 đã phát hiện và xử lý hình sự thêm 7 đối tượng liên quan đến hành vi "mua bán trái phép chất ma túy""tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét nguồn cung cấp linh kiện vũ khí, ma túy và làm rõ các tài khoản mạng xã hội được nhóm này sử dụng.

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