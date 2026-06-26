Công an TP.HCM khuyến cáo sau vụ cháy làm người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ

Đến trưa 26.6, Công an phường Phú Thạnh vẫn còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Yến làm người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ.

Lực lượng chức năng phong tỏa quanh hiện trường vụ cháy nhà để điều tra ẢNH: TRẦN KHA

Nạn nhân được xác định là bà N.T.D (43 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), là người thuê căn nhà trên để ở và kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 5 phút ngày 26.6, người dân phát hiện khói tỏa ra từ căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh, TP.HCM).

Thời điểm này căn nhà đang khóa cửa phía trước - vốn là lối thoát nạn duy nhất của ngôi nhà. Người dân xung quanh lập tức hô hoán, thông báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng lực lượng công an phường tiến hành phá cửa để dập lửa.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) nhanh chóng điều động 3 xe chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường lúc 6 giờ 12 phút, đám cháy đã được công an địa phương và người dân phối hợp dập tắt.

Qua kiểm tra hiện trường, diện tích căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m² với kết cấu tường gạch, mái tôn. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 3,5 m² diện tích nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình. Đáng tiếc, tại khu vực phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện bà D. đã tử vong. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Khuyến cáo khẩn cấp từ cơ quan chức năng

Từ vụ cháy nhà gây hậu quả nghiêm trọng về người nêu trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo đối với các hộ gia đình nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Nâng cao kiến thức và trang bị phương tiện: Mỗi chủ hộ cần nâng cao kiến thức PCCC, chủ động lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy không dây, đầu báo rò rỉ khí gas và trang bị sẵn bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc tại nhà.

Chuẩn bị lối thoát nạn và dụng cụ phá dỡ: Đặc biệt với những nhà chỉ có một lối thoát duy nhất, người dân cần trang bị sẵn các dụng cụ phá dỡ như búa, kìm cộng lực, xà beng để kịp thời tạo lối thoát khi xảy ra sự cố. Chuẩn bị sẵn nước, chăn, mền, khăn thấm nước để chống ngạt khói.

Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt: Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, phải kiểm tra kỹ nơi đun nấu, thờ cúng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng. Sắp xếp đồ đạc, phương tiện chứa xăng dầu cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không đốt vàng mã trong nhà hoặc khi không có người trông coi.

Kỹ năng xử lý khi có cháy: Khi xảy ra cháy, người dân cần giữ bình tĩnh, hô hoán báo động để mọi người cùng di chuyển thoát nạn. Tuyệt đối không trốn, núp trong phòng kín hoặc nhà vệ sinh. Dùng khăn ẩm che mũi, cúi thấp người để thoát ra ngoài và nhanh chóng gọi điện cho lực lượng chức năng qua số 114 hoặc ứng dụng "Help114" để được hỗ trợ kịp thời.