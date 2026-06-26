Cháy nhà, người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ

Ngày 26.6, Công an phường Phú Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Yến khiến một người phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói tỏa ra từ bên trong một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh, TP.HCM). Lúc này, căn nhà đóng cửa nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Xe cứu hỏa cũng được điều động đến hiện trường chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng vào nhà thì phát hiện một người phụ nữ tử vong bên trong.

Công an sau đó cho phong tỏa quanh khu vực căn nhà bị hỏa hoạn, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà N.T.D (43 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), tử vong trong phòng ngủ. Hơn 8 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tại khu vực cho biết bà D. thuê căn nhà trên để ở và buôn bán nước, đồ ăn.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà có diện tích nhỏ. Nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Yến đang được công an làm rõ.