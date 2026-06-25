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Thời sự Dân sinh

Cháy cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ở Cần Thơ

Thanh Duy
Thanh Duy
Vụ cháy cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều hàng hóa bị cháy rụi.

Sáng 25.6, xảy ra vụ cháy cửa hàng bán trái cây nhập khẩu trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Từ bên trong cửa hàng, khói bốc lên nghi ngút. Nhiều hàng quán, nhà dân xung quanh vô cùng lo lắng. 

Cháy cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng bán trái cây nhập khẩu trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ

ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Đám cháy xảy ra tại khu vực nội ô thành phố, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ có lượng xe cộ lưu thông qua lại đông đúc đã gây chú ý cho nhiều người. Giao thông qua khu vực cửa hàng này bị ùn ứ.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai các phương án khống chế đám cháy. Cùng phối hợp còn có lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ… đến hỗ trợ khắc phục sự cố, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn.

Nhờ xử lý kịp thời, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán trái cây đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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