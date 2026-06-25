Xuyên đêm chữa cháy rừng ở Thanh Hóa

Trước đó, vào chiều 24.6, trên địa bàn các phường Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm (Thanh Hóa) xảy ra cháy rừng sản xuất và rừng phòng hộ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm cán bộ, người dân địa phương tiến hành dập lửa, cứu rừng.

Đến tối 24.6 điểm cháy rừng ở phường Đào Duy Từ và Trúc Lâm được khống chế, dập tắt. Riêng điểm cháy tại P.Hải Bình đến sáng 25.6 vẫn chưa dập tắt hoàn toàn.

Dưới đây là những hình ảnh lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm chữa cháy rừng:

Tại phường Hải Bình, cháy rừng xuất phát từ khu vực đồi 174 thuộc tổ dân phố Hải Nhân; tại phường Đào Duy Từ điểm cháy xuất phát từ khu rừng ở chân núi Lâm Động; tại phường Trúc Lâm cháy rừng xảy ra ở tổ dân phố Đại Thủy

ẢNH: C.T.V

Rừng bị cháy là rừng sản xuất và rừng phòng hộ C.T.V

Đến chiều tối 24.6, có 2 trong số 3 điểm cháy rừng được khống chế, dập tắt; còn điểm cháy rừng tại phường Hải Bình vẫn chưa thể dập tắt

ẢNH: C.T.V

Thời tiết nắng nóng gay gắt và có gió mạnh nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn ẢNH: C.T.V

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ; Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ẢNH: C.T.V

Do khu vực rừng bị cháy có địa hình khó khăn, phức tạp, nguồn nước không thể tiếp cận nên lực lượng chức năng chủ yếu tạo đường băng để cản lửa ẢNH: C.T.V

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng flycam để quan sát diễn biến cháy rừng, từ đó có phương án dập lửa phù hợp ẢNH: C.T.V

Hàng trăm người xuyên đêm dập lửa ở phường Hải Bình

ẢNH: C.T.V

Ông Phạm Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết, đến sáng 25.6 vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng trên địa bàn. Hiện hàng trăm người vẫn đang tiếp tục dập lửa

ẢNH: C.T.V