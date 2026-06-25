Xuyên đêm chữa cháy rừng ở Thanh Hóa

Suốt đêm 24, rạng sáng 25.6, rất đông các lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm và người dân đã nỗ lực chữa cháy rừng tại địa bàn P.Hải Bình (Thanh Hóa). Do địa hình khó khăn, thời tiết khô nóng và có gió nên việc dập lửa rất nhiều khó khăn.
Trước đó, vào chiều 24.6, trên địa bàn các phường Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm (Thanh Hóa) xảy ra cháy rừng sản xuất và rừng phòng hộ.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm cán bộ, người dân địa phương tiến hành dập lửa, cứu rừng.
Đến tối 24.6 điểm cháy rừng ở phường Đào Duy Từ và Trúc Lâm được khống chế, dập tắt. Riêng điểm cháy tại P.Hải Bình đến sáng 25.6 vẫn chưa dập tắt hoàn toàn.
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