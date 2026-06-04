Huế: Công an tìm nhóm người cắm trại gây ra vụ cháy rừng ở núi Tam Thai

Sáng nay 4.6, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế cho biết khu vực núi Tam Thai vừa xảy ra vụ cháy rừng thông do nhóm người đi cắm trại gây ra. Nhờ sự phát hiện kịp thời của người dân cùng sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng chức năng, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, không để lan rộng.



Lực lượng chức năng phường An Cựu tham gia dập lửa ẢNH: N.X

Trước đó, chiều tối 3.6, người dân sống tại khu vực núi Tam Thai phát hiện ngọn lửa bùng phát trên khu vực rừng thông. Ngay sau đó, bà Lê Thị Tâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận - Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố 6 và ông Trịnh Hồng Khoái, người dân địa phương đã nhanh chóng dập lửa tại chỗ, đồng thời báo cáo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, bà Hoàng Thị Như Thanh đã nhanh chóng huy động các lực lượng là cán bộ phường, công an, quân sự cùng người dân phối hợp tham gia chữa cháy.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau đó đám cháy đã được khống chế, đồng thời triển các biện pháp làm nguội hiện trường nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát cháy rừng trở lại.

Nhờ sự kịp thời của chính quyền phường An Cựu, đám cháy được khống chế ngay sau đó ẢNH: N.X

Qua xác minh ban đầu, vụ cháy xuất phát từ hoạt động đốt lửa của một số người đi cắm trại tại khu vực núi Tam Thai. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa đã bùng phát và lan rộng.

Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết hiện Công an phường đã điều tra, tìm nhóm người gây ra vụ cháy trên.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; không sử dụng lửa tùy tiện tại các khu vực đồi núi, bãi cỏ, thực bì khô và những nơi có nguy cơ cháy cao.