Lâm Đồng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH đầu tiên

Ngày 1.6, tại phường Bắc Gia Nghĩa, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Đây là trung tâm đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trung tâm được xây dựng theo hướng trực quan, thực hành và trải nghiệm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trong thực tế.

Đông đảo người dân tham dự lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH đầu tiên ở Lâm Đồng

14 mô hình thực hành, trải nghiệm kỹ năng cứu nạn cứu hộ

Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH được đầu tư 14 mô hình và thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, huấn luyện, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH. Tại đây, người dân có thể tìm hiểu các quy định pháp luật về PCCC, tham quan phương tiện, thiết bị chữa cháy hiện đại của lực lượng công an.

Đặc biệt, trung tâm bố trí nhiều khu vực trải nghiệm thực tế như thực hành sử dụng bình chữa cháy, lăng vòi chữa cháy; thoát hiểm trong môi trường nhiều khói; thoát nạn qua tường lửa; cứu nạn trên cao bằng dây hạ chậm và đệm hơi cứu người.

Ngoài ra, trung tâm còn có các mô hình hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước cùng nhiều tình huống tương tác thực tế khác.

Theo kế hoạch, trung tâm hoạt động bằng nguồn kinh phí nhà nước kết hợp nguồn xã hội hóa hợp pháp. Trung tâm mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật của tuần đầu tiên hằng tháng hoặc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Xây dựng "lá chắn" phòng cháy chữa cháy từ cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cùng với quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn, nguy cơ cháy nổ, sự cố về tai nạn luôn hiện hữu trong đời sống xã hội.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi lễ

Theo ông, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy và tai nạn xảy ra do sự bất cẩn hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống của con người. Đây là những nguy cơ hoàn toàn có thể hạn chế nếu người dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

"Việc đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH vào hoạt động góp phần hiện thực hóa quan điểm lấy cộng đồng làm nền tảng phòng ngừa. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, người dân không chỉ biết cách tự bảo vệ mình mà còn có thể hỗ trợ, cứu giúp người khác khi xảy ra sự cố khẩn cấp", đại tá Nguyễn Tường Vũ nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành và địa phương để trung tâm hoạt động hiệu quả

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy hiệu quả mô hình trong thời gian tới.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành và địa phương để trung tâm hoạt động hiệu quả, từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ và tai nạn gây ra.