Thời sự

Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Quảng Trị

Bá Cường
02/06/2026 18:46 GMT+7

Trong 2 ngày, tại xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) liên tiếp xảy ra cháy rừng. Các đám cháy đã được lực lượng chức năng xử lý và đang điều tra nguyên nhân.

Chiều tối nay 2.6, thông tin từ Đồn biên phòng Hải An (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương khống chế, dập tắt thành công một đám cháy rừng lớn xảy ra tại địa bàn thôn Đông Tân An (xã Mỹ Thủy).

Các chiến sĩ biên phòng dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại thôn Đông Tân An

Vụ việc xảy ra vào 13 giờ 38 phút chiều nay 2.6. Thời điểm đó, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Đông Tân An, lan rộng khoảng 3,15 ha. Toàn bộ diện tích đất rừng xảy ra hỏa hoạn do UBND xã Mỹ Thủy quản lý, đang được người dân địa phương canh tác trồng cây keo.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Hải An huy động 15 cán bộ, chiến sĩ lập tức đến hiện trường, phối hợp cùng 67 người thuộc các lực lượng chức năng khác và người dân địa phương tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng dập lửa.

Đám cháy lớn cùng với trời nắng nóng, gió to khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn nắng nóng gay gắt kèm gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Trước đó, vào ngày 1.6, cũng tại xã Mỹ Thủy, Đồn biên phòng Hải An đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng liên tiếp tại khu vực thôn Thuận Đầu và thôn Thâm Khê.

Trong 2 ngày, xã Mỹ Thủy đã liên tiếp xảy ra cháy rừng

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại của các vụ cháy rừng.

Cháy rừng, nơi đàn sếu đầu đỏ từng về kiếm ăn

