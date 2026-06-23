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Thời sự

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường

Đức Nhật
Đức Nhật
Bãi rác ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bốc cháy, khói dày đặc bao trùm khu vực, lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa.

Tối 23.6, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành khống chế vụ cháy bãi rác trên đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 1.

Khói từ vụ cháy bãi rác tràn ra đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, vào thời điểm xảy ra cháy, tuyến đường Điện Biên Phủ có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Khói từ đám cháy bốc cao, bao trùm một đoạn đường, làm hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 2.

Đám cháy bùng phát tại một bãi rác

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình trên, Công an phường Quy Nhơn Đông đã triển khai lực lượng căng dây, phân luồng và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực nhằm bảo đảm an toàn.

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 3.

Khói dày đặc khiến việc di chuyển gặp khó khăn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hiện trường, ít nhất 4 phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động để dập lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 4.

Các phương tiện chữa cháy được huy động để khống chế đám cháy

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận, đám cháy bùng phát tại một bãi rác nằm cạnh một công ty dịch vụ và bãi đậu xe đầu kéo.

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 5.

Lực lượng PCCC tham gia chữa cháy tại khu vực bãi rác trên

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thông tin ban đầu, vụ cháy bãi rác này xuất hiện từ khoảng 17 giờ 30. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế, ngăn cháy lan.

Cháy lớn bãi rác ở Quy Nhơn, khói dày đặc phủ kín đường- Ảnh 6.

Ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, khu vực cháy nằm ngay dưới hệ thống cột và đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và phát sinh sự cố nếu đám cháy không được kiểm soát kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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