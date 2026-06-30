Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 70/2026/TT-BCA (ngày 25.5.2026) sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA và Thông tư số 31/2015/TT-BCA. Thông tư mới này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026. Theo đó, sẽ áp dụng 5 biểu mẫu xuất nhập cảnh mới cho người nước ngoài.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hỗ trợ người nước ngoài làm thủ tục ẢNH: CTV

Chi tiết 5 nhóm thủ tục thay đổi biểu mẫu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM lưu ý, khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần đặc biệt chú ý sử dụng đúng biểu mẫu mới tương ứng, cụ thể:

1. Thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú: Sử dụng Mẫu NA5 (Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú).

2. Thủ tục cấp thẻ tạm trú: Cập nhật Mẫu NA6 (Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú) và Mẫu NA8 (Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài).

3. Thủ tục thường trú: Áp dụng Mẫu NA11 (Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam), Mẫu NA12 (Đơn xin thường trú) và Mẫu NA13 (Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú).

4. Thủ tục đăng ký cơ quan, tổ chức bảo lãnh: Sử dụng Mẫu NA16 (Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức).

5. Thủ tục khai báo tạm trú: Dùng Mẫu NA17 (Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài).

Tránh mất thời gian vì nộp nhầm mẫu cũ

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh khuyến cáo, từ ngày 1.7.2026, toàn bộ hồ sơ thuộc các nhóm thủ tục nêu trên bắt buộc phải tuân thủ đúng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 70/2026/TT-BCA.

Từ 1.7, áp dụng 5 biểu mẫu xuất nhập cảnh mới cho người nước ngoài ẢNH: CTV

Đối với các trường hợp người dân, doanh nghiệp đã chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu cũ nhưng chưa nộp, cần nhanh chóng kiểm tra và làm lại theo mẫu mới. Việc này nhằm tránh tình trạng bị trả hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung gây mất thời gian và công sức đi lại.

Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh và đặc biệt là các cơ sở lưu trú có người nước ngoài trên địa bàn cần chủ động cập nhật các biểu mẫu này, phổ biến trực tiếp cho cán bộ chuyên trách thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị mình.

Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM, để tải Thông tư số 70/2026/TT-BCA và trọn bộ biểu mẫu gốc đang có hiệu lực, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập trực tiếp vào Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an: https://vanban.bocongan.gov.vn/. Việc sử dụng chuẩn xác biểu mẫu sẽ giúp rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.