Công an TP.HCM mạnh tay triệt phá ổ nhóm lừa đảo, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật

Ngày 21.6, Công an TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đang đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh liên quan đến người nước ngoài.

Công an triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và các hoạt động nghi vấn phạm pháp khác.

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn để tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Triệt phá các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn

Theo đó, tại phường Thuận Giao, ngày 18.5, Tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp với công an địa phương kiểm tra hành chính nhà nghỉ B.L.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo theo quy định, thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử. Điều tra xác định các đối tượng Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát, thuê địa điểm, lắp đặt thiết bị nhằm hình thành trung tâm lừa đảo mạng nhắm vào công dân Trung Quốc.

Chủ cơ sở lưu trú là Quách Thị Huế (36 tuổi) đã chứa chấp số đối tượng này mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký lưu trú.

Tại phường Bình Dương, ngày 8.6, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc (phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia) thuê khách sạn E.G để tập kết nhân sự, máy móc phục vụ hoạt động lừa đảo. Các đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú để chứa chấp số người này. Hệ thống thiết bị vừa được lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo thì đã bị lực lượng công an triệt phá toàn bộ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Mới đây nhất, ngày 17.6, Công an TP.HCM kiểm tra một căn nhà tại phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại, 77 máy tính bảng, 7 laptop và nhiều thiết bị mạng. Nhóm này hoạt động theo mô hình khép kín, bị kiểm soát chặt chẽ và điều hành bởi các đối tượng ở nước ngoài sau khi dịch chuyển địa bàn từ Campuchia sang Việt Nam.

Các thiết bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đầu năm 2026, Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) được thuê để móc nối hậu cần, chuẩn bị căn nhà trên. Đầu tháng 5.2026, Fan HaiMing (quản lý nhân sự) và Cao JiaLiang (phụ trách hậu cần) nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam để vận hành ổ nhóm. Ngày 20.6, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Khởi tố nhiều đối tượng, nghiêm cấm tiếp tay sai phạm

Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Trong đó bao gồm 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ hoặc quản lý cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới, trung gian.

Qua công tác đấu tranh, Công an TP.HCM nhận thấy một số chủ cơ sở lưu trú biết rõ người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc quá hạn thị thực nhưng vì lợi nhuận vẫn buông lỏng quản lý, chứa chấp và không khai báo tạm trú. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý cư trú, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi sai phạm. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm minh không có vùng cấm nhằm giữ vững an ninh trật tự, không để thành phố trở thành địa bàn ẩn náu của tội phạm xuyên quốc gia.