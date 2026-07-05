HLV Tuchel và Henderson bật cười nghiêng ngả: ‘Dùng viagra có ích đấy!’

Không có chuyện đội tuyển Anh dùng viagra để chống lại độ cao

"À, viagra giúp ích đấy!", Jordan Henderson trả lời rồi bật cười lớn. HLV Tuchel thì nghiêm túc hơn, nhưng nhà cầm quân người Đức của đội tuyển Anh này cũng lộ không ít vẻ hài hước trước câu hỏi: "Anh đã cho các cầu thủ dùng viagra chưa?". "Hoàn toàn không có chuyện đó", HLV Tuchel cũng bật cười rồi đáp lại, trong cuộc họp báo diễn ra sáng 5.7 (giờ Việt Nam) tại Mexico City.

HLV Tuchel cũng bật cười trước câu hỏi, đã cho các cầu thủ đội tuyển Anh dùng viagra chưa Ảnh: Reuters

Thông tin đội tuyển Anh được phép dùng viagra, được báo Anh, The Sun đăng tải mới đây, cho rằng loại thuốc này (thường được sử dụng để điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới), sẽ giúp ích cho các cầu thủ khi thi đấu ở độ cao tại Mexico (hơn 2.200 m so với mực nước biển tại sân Azteca), không rơi vào tình trạng bị mệt mỏi nhanh và say độ cao.

Tuy nhiên, HLV Tuchel đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến này, ông cho rằng đội tuyển Anh sẽ không bao giờ có chuyện dùng viagra để chống lại độ cao. Về vấn đề này (độ cao), ông Tuchel khẳng định, rõ ràng đã có tác động, chính ông và một số cầu thủ đã cảm nhận được độ cao tại Mexico City là thử thách lớn để vượt qua.

"Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Tôi hơi đau đầu, ngủ không ngon lắm, nhưng không có gì quá khó khăn. Các cầu thủ cảm nhận được ngay từ phút đầu tiên của buổi tập, và càng về sau họ càng thích nghi. Không phải ngẫu nhiên mà Mexico luôn nhập cuộc mạnh mẽ, 15 phút đầu tiên sẽ là khó khăn nhất đối với chúng tôi", HLV Tuchel chia sẻ và dự báo về trận đấu đội tuyển Anh gặp Mexico.

Trong khi Jordan Henderson cho biết: "Tôi cảm nhận được điều đó trong 10 phút đầu tiên, nhưng khi buổi tập bắt đầu, tôi chỉ tập trung vào việc tập luyện".

Trước cuộc họp báo của HLV Tuchel và Jordan Henderson, đội tuyển Anh đã có buổi tập đầu tiên tại Mexico City sau khi đến đây vào ngày 4.7, và tập trung vào sự chuẩn bị cho trận quyết đấu với đội chủ nhà.

Theo HLV Tuchel, đội tuyển Anh không đến Mexico City với tâm thế 'trả thù' thất bại 40 năm trước, mà đến để viết nên chương riêng của mình Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không đến đây để trả thù, chúng tôi đến đây để viết nên chương riêng của mình và chúng tôi đã sẵn sàng", HLV Tuchel nhấn mạnh. Ông cũng bác bỏ yếu tố đội tuyển Anh cần vượt qua cú sốc ngay chính tại sân Azteca 40 năm trước, khi "Tam sư" từng thua đội tuyển Argentina tỷ số 1-2 trong đó có bàn thắng lịch sử "Bàn tay của Chúa" do huyền thoại Maradona ghi.

Theo Jordan Henderson: "Không có gì tuyệt vời hơn việc thi đấu với Mexico tại sân vận động Azteca, nơi đã trở thành huyền thoại - không thể diễn tả bằng lời".

Trên tờ The Times, tiền đạo Harry Kane cũng nhấn mạnh: "Đội tuyển Anh phải vượt qua mọi nghịch cảnh, để giành trận thắng trước Mexico và đi tiếp. Không có lời bào chữa nào, nếu chúng tôi thất bại".

Những điều này cho thấy sự quyết tâm rất lớn của các cầu thủ đội tuyển Anh, trước rất nhiều khó khăn đang chờ đón họ, từ độ cao, sức ép khán giả và những âm thanh chát chúa từ các khán đài sân Azteca.

Thông tin mới nhất về lực lượng đội tuyển Anh, thực sự là một cú sốc khi hậu vệ Reece James vẫn chưa đủ thể lực để tập luyện. Anh coi như vắng mặt ở trận gặp Mexico. HLV Tuchel sẽ phải tìm giải pháp, nhưng ông vẫn đợi James cho đến trước giờ thi đấu mới có quyết định cuối cùng, theo nhà báo Craig Hope của Daily Mail.