Xác định 2 đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026: Pháp đấu Ma Rốc, ngày nào?

Ma Rốc và Pháp và 2 đội tuyển đầu tiên giành vé vào chơi vòng tứ kết World Cup 2026. Theo sơ đồ phân nhánh, hai đội bóng này sẽ đụng độ nhau ở trận mở màn của vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tại Bắc Mỹ, diễn ra lúc 3 giờ ngày 10.7.

Ma Rốc thắng dễ

Vòng 16 đội World Cup 2026 khai màn từ ngày 5.7, với trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa đồng chủ nhà Canada và Ma Rốc. Đội bóng xứ lá phong liên tục thiết lập nhiều cột mốc lịch sử khác nhau ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, hành trình vượt qua cả kỳ vọng cuối cùng cũng phải khép lại trước một đối thủ vượt trội về bản lĩnh và chuyên môn.

Ma Rốc là đội đầu tiên ghi danh vào tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ma Rốc không thể tìm được đường vào khung thành Canada trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng châu Phi đã thi đấu bùng nổ khi có đến 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Trong đó, Azzedine Ounahi đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Ma Rốc thắng đậm Canada với tỷ số chung cuộc 3-0. Ma Rốc trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào tứ kết World Cup 2026.

Đương kim á quân chật vật

Ở cặp đấu còn lại diễn ra lúc rạng sáng 5.7, đội tuyển Pháp đã rất nhọc nhằn mới có thể vượt qua được Paraguay. Đại diện châu Âu với những chân sút thượng thượng thặng trên hàng công đã tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự thực dụng của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng, vượt mặt Messi trên bảng xếp hạng ẢNH: REUTERS

Phải đến khi HLV Didier Deschamps đưa Desire Doue vào sân, đội tuyển Pháp mới có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Không lâu sau khi có mặt, Doue đã nhiều lần thể hiện khả năng "nhảy múa" trước số đông cầu thủ phòng ngự Paraguay và mang về quả phạt đền. Mbappe không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m để mở tỷ số cho “gà trống Gaulois” ở phút 70.

Bàn thắng duy nhất của Mbappe là đủ để đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp vào tứ kết.