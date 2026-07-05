Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Xác định 2 đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026: Pháp đấu Ma Rốc, ngày nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
Vòng 16 đội World Cup 2026 chính thức khai màn. Đến lúc này, vòng tứ kết đã xác định được 2 cái tên đầu tiên sẽ góp mặt tranh tài là Ma Rốc và Pháp.

Ma Rốc và Pháp và 2 đội tuyển đầu tiên giành vé vào chơi vòng tứ kết World Cup 2026. Theo sơ đồ phân nhánh, hai đội bóng này sẽ đụng độ nhau ở trận mở màn của vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tại Bắc Mỹ, diễn ra lúc 3 giờ ngày 10.7.

Ma Rốc thắng dễ

Vòng 16 đội World Cup 2026 khai màn từ ngày 5.7, với trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa đồng chủ nhà Canada và Ma Rốc. Đội bóng xứ lá phong liên tục thiết lập nhiều cột mốc lịch sử khác nhau ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, hành trình vượt qua cả kỳ vọng cuối cùng cũng phải khép lại trước một đối thủ vượt trội về bản lĩnh và chuyên môn.

Xác định 2 đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026: Pháp đấu Ma Rốc, ngày nào?- Ảnh 1.

Ma Rốc là đội đầu tiên ghi danh vào tứ kết World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ma Rốc không thể tìm được đường vào khung thành Canada trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng châu Phi đã thi đấu bùng nổ khi có đến 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Trong đó, Azzedine Ounahi đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Ma Rốc thắng đậm Canada với tỷ số chung cuộc 3-0. Ma Rốc trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào tứ kết World Cup 2026.

Đương kim á quân chật vật

Ở cặp đấu còn lại diễn ra lúc rạng sáng 5.7, đội tuyển Pháp đã rất nhọc nhằn mới có thể vượt qua được Paraguay. Đại diện châu Âu với những chân sút thượng thượng thặng trên hàng công đã tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự thực dụng của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Xác định 2 đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026: Pháp đấu Ma Rốc, ngày nào?- Ảnh 2.

Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng, vượt mặt Messi trên bảng xếp hạng

ẢNH: REUTERS

Phải đến khi HLV Didier Deschamps đưa Desire Doue vào sân, đội tuyển Pháp mới có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Không lâu sau khi có mặt, Doue đã nhiều lần thể hiện khả năng "nhảy múa" trước số đông cầu thủ phòng ngự Paraguay và mang về quả phạt đền. Mbappe không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m để mở tỷ số cho “gà trống Gaulois” ở phút 70.

Bàn thắng duy nhất của Mbappe là đủ để đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026: Đè bẹp Canada 3-0, Ma Rốc hiên ngang vào tứ kết

Kết quả World Cup 2026: Đè bẹp Canada 3-0, Ma Rốc hiên ngang vào tứ kết

Thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, đội tuyển Ma Rốc đã đánh bại đồng chủ nhà Canada với tỷ số đậm đà 3-0 tại vòng 16 đội kết thúc vào rạng sáng 5.7, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026.

Brazil - Na Uy (3 giờ ngày 6.7, trực tiếp VTV): Vũ điệu samba rộn ràng

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Ronaldo chạm trán Yamal

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 World Cup đội tuyển pháp Ma Rốc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận