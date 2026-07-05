Mbappe thoát thẻ đỏ ngoạn mục vì… không che miệng, phát biểu gây sốc ‘Paraguay cứ nghĩ Pháp chơi đẹp cơ’

Mbappe bị phát hiện chửi thề?

Báo Argentina, Diario Ole, phát hiện một chi tiết trong trận đấu qua phương pháp đọc khẩu hình, cho rằng Mbappe đã "chửi" cầu thủ Junior Alonso (Paraguay): "Mày là đồ khốn nạn". Nhưng may mắn ngôi sao tiền đạo người Pháp không bị phạt thẻ đỏ, vì anh không dùng tay che miệng khi nói chuyện.

Biểu cảm của Mbappe khi phát biểu về cầu thủ Paraguay sau trận đấu Ảnh: Reuters

Đây là một trong hàng loạt tình huống căng thẳng ở trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Paraguay. Các cầu thủ Paraguay chủ động chơi phòng ngự và đá rất rát các cầu thủ Pháp, họ sẵn sàng đưa đối thủ vào những cuộc tranh cãi đôi co liên tu bất tận chỉ để đưa trận đấu vào thế bế tắc.

Tổng cộng, Paraguay đã có đến 13 pha phạm lỗi trong một trận đấu xấu xí dưới cái nóng ở Philadelphia, nhưng đáng ngạc nhiên là họ không nhận bất kỳ thẻ vàng nào, theo The Athletic.

"Mbappe là người phải hứng chịu phần lớn sự đối xử thù địch của các cầu thủ Paraguay, nhưng anh đã nhìn thấy khía cạnh hài hước của trận đấu sau khi trận đấu kết thúc. Mbappe chắc chắn là đã có được nụ cười chiến thắng cuối cùng. Pháp đã lọt vào tứ kết trong khi Paraguay sẽ phải trở về nước ngay lập tức. Chính Mbappe là người ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút 80 từ chấm 11 m, sau khi Desire Doue bị phạm lỗi và té ngã rất đẹp trong vòng cấm", cũng theo The Athletic.

"Bọn họ nghĩ chúng tôi sẽ chơi đẹp. Chúng tôi đến đây với những bộ vest lịch lãm, rồi thì sẽ thi triển những pha bóng ngoạn mục. Hãy quên điều đó đi, chúng tôi đã cho thấy rằng, chúng tôi không chỉ là một đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng nếu phải chơi xấu, chúng tôi sẽ làm điều đó. Và thậm chí chúng tôi còn giỏi hơn họ", Mbappe nhấn mạnh sau trận đấu.

Tiền đạo 27 tuổi này qua đó cũng ngầm xác định, đội tuyển Pháp phải "chơi trò bẩn thỉu" bằng cách tìm được quả phạt đền và đánh bại đối thủ từ Nam Mỹ, Paraguay, luôn chơi với đội hình thấp và kéo đối thủ vào các cuộc cãi vã để gây ức chế.

Mbappe trong một tình huống va chạm với cầu thủ Paraguay Ảnh: Reuters

"Chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với một trận đấu như thế nào, nhưng tôi nghĩ hôm nay mọi chuyện diễn ra rất tốt. Nếu phải chơi rắn, chúng tôi sẽ chơi rắn. Xin lỗi vì cách diễn đạt này, nhưng chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó", Mbappe cho biết thêm.

Trận đấu giữa Pháp và Paraguay diễn ra khá lộn xộn nhưng lại chỉ có ba thẻ vàng - tất cả đều dành cho đội Pháp. Khi Mbappe chuẩn bị thực hiện quả phạt đền quyết định, cả hai đội đã đối đầu nhau, và các cầu thủ Paraguay cũng cố gắng đào hố ngay trước chấm phạt đền để ngăn chặn đối thủ thực hiện hoặc gây khó khi quả phạt đền được thực hiện. Nhưng Mbappe điềm tĩnh thực hiện thành công.

Bàn thắng này giúp Mbappe vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn cùng với Messi, nhưng cầu thủ người Pháp xếp trên nhờ có 2 pha kiến tạo. Mbappe cũng nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 19, chỉ còn kém 1 bàn so với Messi (20 bàn).

Ở vòng tứ kết, đội tuyển Pháp gặp Ma Rốc lúc 3 giờ ngày 10.7 sân Gillette ở tại Boston.