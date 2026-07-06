Sao Mỹ vừa bị thẻ đỏ tranh cãi, FIFA vẫn cho phép ra sân đấu Bỉ: Tổng thống Trump cảm ơn

Balogun từng được xác định sẽ bị treo giò một trận sau chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi ở vòng 32 đội. Theo quy định của FIFA, thẻ đỏ trực tiếp đi kèm án cấm thi đấu tự động và các đội gần như không có quyền kháng cáo.

Folarin Balogun nhận thẻ đỏ từ trọng tài Raphael Claus ở trận đấu gặp Bosnia & Herzegovina ẢNH: REUTERS

FIFA cho hưởng án treo, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng

Tuy nhiên, trước trận gặp Bỉ tại Seattle, Ủy ban kỷ luật FIFA bất ngờ thông báo tạm hoãn việc thi hành án phạt đối với tiền đạo 25 tuổi theo Điều 27 của Bộ luật kỷ luật FIFA. Điều này đồng nghĩa Balogun vẫn được đăng ký và ra sân trong trận đấu quan trọng của đội tuyển Mỹ.

Trong thông báo chính thức, FIFA vẫn giữ nguyên quyết định kỷ luật Balogun với án treo giò một trận vì hành vi vi phạm điều 14 và điều 66 của Bộ luật kỷ luật. Tuy nhiên, việc thi hành án được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách kéo dài một năm.

Theo Điều 27, cơ quan tư pháp của FIFA có quyền đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành hình phạt. Nếu trong thời gian thử thách, Balogun tiếp tục phạm lỗi có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự, án treo giò sẽ được kích hoạt trở lại, đồng thời anh còn phải chịu thêm hình phạt cho hành vi mới.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) lập tức bày tỏ sự hài lòng: "Chúng tôi chấp nhận quyết định của Ủy ban kỷ luật và rất vui khi Folarin Balogun đủ điều kiện thi đấu. Toàn đội hiện chỉ tập trung cho trận gặp Bỉ"

Cùng thời điểm, quyết định của FIFA cũng nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đăng trên mạng xã hội: "Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một sự bất công to lớn".

Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi

Balogun ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina trước khi bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp hai.

Ban đầu, trọng tài Raphael Claus không thổi phạt tình huống Balogun tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemovic. Tuy nhiên, sau khi VAR yêu cầu xem lại băng hình, trọng tài xác định tiền đạo Mỹ đã giẫm lên mắt cá chân đối phương và rút thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi nghiêm trọng.

Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi.

HLV Mauricio Pochettino phản ứng gay gắt sau trận đấu: "Theo tôi, đó hoàn toàn không phải thẻ đỏ. Cậu ấy không hề có ý định giẫm lên đối thủ. Đó chỉ là một tình huống bóng đá bình thường và xảy ra ngoài ý muốn".

Balogun là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội tuyển Mỹ kể từ đầu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đội trưởng Christian Pulisic cũng cho rằng án phạt quá nặng, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ luôn sát cánh cùng Balogun.

Dù không đồng tình với quyết định của trọng tài, Balogun vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Tiền đạo sinh năm 2001 cho biết anh không muốn phản ứng theo cảm xúc.

"Tôi không bao giờ muốn hành động vì sự tức giận. Có rất nhiều trẻ em đang theo dõi chúng tôi và chúng ta cần cho các em thấy cách ứng xử đúng đắn, ngay cả khi cảm thấy điều đó không công bằng", Balogun chia sẻ.

Đến nay, Balogun đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup 2026 và có đóng góp vào ít nhất một bàn thắng trong mỗi trận anh góp mặt. Việc FIFA bất ngờ tạm đình chỉ án treo giò giúp đội tuyển Mỹ giữ được chân sút quan trọng nhất trước cuộc đối đầu đầy thử thách với đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội. Lúc 7 giờ ngày 6.7, trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra.