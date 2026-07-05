Báo Pháp ‘ghét’ trọng tài Uzbekistan đỉnh điểm, thủ môn Paraguay thuật lại chuyện bị Mbappe từ chối bắt tay

Ngay sau trận đấu tại Philadelphia, L'Equipe đã dành những lời chỉ trích rất nặng nề cho trọng tài người Uzbekistan Ilgiz Tantashev. Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp chỉ chấm ông 1/10, mức điểm cực hiếm trong lịch sử chấm điểm trọng tài của tờ báo này.

Theo L'Equipe, ông Tantashev chủ trương để trận đấu diễn ra với nhịp độ mở, hạn chế cắt còi. Tuy nhiên, cách điều hành này lại vô tình tạo điều kiện để Paraguay liên tục sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật, kéo người, câu giờ và những màn ngã vờ mà gần như không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp lại phải nhận tới 3 thẻ vàng, gồm Bradley Barcola, Michael Olise và một cầu thủ khác, còn Paraguay kết thúc trận đấu mà không phải nhận bất cứ thẻ nào. Điều này khiến các cầu thủ Pháp cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng.

Trọng tài Ilgiz Tantashev (thứ 2 từ trái sang) bị chỉ trích nặng nề ẢNH: REUTERS

L'Equipe nhấn mạnh lý do chấm điểm 1 không phải vì một sai lầm quyết định duy nhất, mà bởi trọng tài đã không bảo vệ các cầu thủ và khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Theo thống kê của tờ báo, đây mới là lần thứ ba kể từ Euro 2016 một trọng tài bị chấm mức điểm thấp đến như vậy.

Bên cạnh những tranh cãi về công tác điều hành, các cầu thủ Pháp cũng cho rằng Paraguay đã sử dụng nhiều chiêu trò nhằm khiến họ mất bình tĩnh. Mbappe thừa nhận toàn đội đã được HLV Didier Deschamps chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Nếu phải chơi rắn thì chúng tôi cũng sẽ chơi rắn. Họ nghĩ chúng tôi chỉ biết đá đẹp, nhưng hôm nay chúng tôi đã chứng minh mình cũng biết chiến đấu và còn làm tốt hơn họ", đội trưởng đội tuyển Pháp chia sẻ.

Rayan Cherki cũng cho biết cả đội đã được nhắc nhở rằng Paraguay sẽ tìm mọi cách để khiêu khích. Theo tiền vệ này, điều quan trọng nhất là đội tuyển Pháp không mắc bẫy và vẫn giành chiến thắng.

Trong khi đó, William Saliba và Bradley Barcola đều bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành của trọng tài. Barcola thậm chí nhận xét đây là một trong những trận đấu "nhiều mánh khóe bẩn thỉu nhất" mà anh từng trải qua.

Thủ môn Paraguay tiết lộ Mbappe từ chối bắt tay

Sau trận, thủ môn Orlando Gill - người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận - cũng tạo thêm một điểm nóng khi kể lại khoảnh khắc bị Mbappe lờ đi.

"Tôi đã đến gặp Mbappe sau trận để chúc mừng cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối bắt tay tôi. Tôi khá thất vọng. Anh ấy là cầu thủ tài năng và đã khiến tôi cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn", Gill tiết lộ.

Orlando Gill đã bị Mbappe từ chối bắt tay sau trận đấu ẢNH: REUTERS

Thủ thành Paraguay tiếp tục dành nhiều lời khen cho đối thủ. Anh nói: "Pháp là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup. Tôi nghĩ họ vẫn sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay".

Sau khi vượt qua Paraguay bằng chiến thắng đầy nhọc nhằn, đội tuyển Pháp sẽ gặp Ma Rốc ở vòng tứ kết. Đây được kỳ vọng sẽ là trận đấu có thế trận cởi mở hơn, giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps phát huy tốt hơn lối chơi kỹ thuật thay vì phải lao vào cuộc chiến giàu va chạm như trước Paraguay.