Mbappe ngoảnh mặt làm ngơ khi thủ môn Paraguay xin bắt tay: Ngôi sao Pháp có 'chảnh'?

Sau trận, Mbappe có phát biểu khá đanh đá: "Nếu phải chơi rắn, chúng tôi sẽ chơi rắn. Xin lỗi vì cách diễn đạt này, nhưng chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó". Ở tứ kết, Pháp sẽ chạm trán Ma Rốc, đội thắng Canada 3-0