Mbappe ngoảnh mặt làm ngơ khi thủ môn Paraguay xin bắt tay: Ngôi sao Pháp có 'chảnh'?
Sau khi trận đấu giữa Pháp và Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 khép lại, thủ môn Orlando Gill đến gặp Kylian Mbappe bắt tay nhưng ngôi sao của Real Madrid lại chẳng đoái hoài, tập trung vào việc ăn mừng cùng cổ động viên.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Gill đến xin bắt tay với Mbappe. Đây là điều các cầu thủ thường xuyên làm sau các trận đấu để thể hiện tinh thần thể thao
Tuy nhiên, Mbappe chẳng quan tâm đến Gill. Anh hướng mắt về phía khán đài để ăn mừng cùng cổ động viên Pháp, khiến người gác đền của Paraguay lầm lũi rời đi
Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?
Những người theo dõi trận đấu có thể hiểu, thông cảm cho thái độ của Mbappe. Suốt 90 phút, anh được cầu thủ Paraguay "chăm sóc" đặc biệt
Nhiều cầu thủ Paraguay theo sát Mbappe để khiêu khích, gây hấn, nhằm khiến ngôi sao của Pháp ức chế
Mbappe nhiều lần phản ứng
Rồi bày tỏ thái độ gay gắt
Các cầu thủ Pháp cũng nổi nóng sau khi Mbappe bị phạm lỗi
Đến khi quá quen với những tiểu xảo, những pha phạm lỗi của Paraguay, Mbappe chỉ biết cười trừ
Mbappe và các đồng đội bị phạm lỗi tổng cộng 13 lần
Tuy nhiên, trọng tài không rút bất cứ thẻ vàng nào cho đại diện Nam Mỹ
Nhưng với thứ bóng đá tiêu cực đó, Paraguay không thể đi tiếp. Pháp giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Mbappe trên chấm phạt đền
Sau trận, Mbappe có phát biểu khá đanh đá: "Nếu phải chơi rắn, chúng tôi sẽ chơi rắn. Xin lỗi vì cách diễn đạt này, nhưng chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó". Ở tứ kết, Pháp sẽ chạm trán Ma Rốc, đội thắng Canada 3-0
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