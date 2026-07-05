Đội tuyển Paraguay đá xấu còn bị tố xúc phạm HLV Deschamps, thực hư ra sao?

Sau trận đấu tại Philadelphia, HLV Didier Deschamps tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử từ phía đội tuyển Paraguay. Nhà cầm quân người Pháp nói trong cuộc họp báo: "Tôi không cần phải nghe những lời xúc phạm từ băng ghế đối phương, đặc biệt là một số lời lẽ trong số đó".

Phát biểu này nhanh chóng tạo nên làn sóng đồn đoán. Nhiều nguồn tin từ truyền thông Pháp cho rằng những lời xúc phạm có thể liên quan đến mẹ của ông Deschamps, người vừa qua đời trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khiến chiến lược gia 57 tuổi phải tạm rời đội tuyển và bỏ lỡ trận thắng Na Uy ở vòng bảng.

Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp về vấn đề này, HLV Gustavo Alfaro phản ứng rất mạnh mẽ và phủ nhận hoàn toàn. Chiến lược gia người Argentina khẳng định: "Không, tuyệt đối không. Trong bóng đá, không ai có thể hạ thấp bản thân đến mức đó. Không bao giờ".

HLV Gustavo Alfaro tức giận vì đội tuyển Paraguay bị cáo buộc xúc phạm HLV Didier Deschamps ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi rất tôn trọng Didier Deschamps"

Ông cho biết ban đầu tưởng câu hỏi của phóng viên chỉ đề cập đến những màn khẩu chiến giữa các cầu thủ trên sân.

"Chúng tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Didier Deschamps. Đúng là có những tranh cãi, đặc biệt xung quanh các quyết định của VAR. Có người cho rằng đó phải là phạt đền, người khác thì không. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào như vậy. Hiểu các cộng sự của mình, tôi tin chắc không ai trong ban huấn luyện lại cư xử theo cách đó".

HLV Alfaro cũng nhấn mạnh ông sẽ không xin lỗi về một sự việc mà theo hiểu biết của mình là chưa từng xảy ra.

"Bóng đá không phải chiến tranh. Nếu tôi nghe thấy những lời như vậy, tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và tôi phản đối tuyệt đối".

Để chứng minh thiện chí, nhà cầm quân Paraguay tiết lộ việc đầu tiên ông làm sau tiếng còi mãn cuộc là tìm gặp người đồng nghiệp bên phía tuyển Pháp.

"Tôi đã đến chúc mừng Didier Deschamps, chúc ông ấy tiến vào chung kết và trở thành nhà vô địch thế giới. Ngay trước trận đấu, tôi cũng nói với ông ấy rằng Pháp đang sở hữu một đội hình rất mạnh".

Bản thân HLV Alfaro cũng thừa nhận trận đấu có rất nhiều va chạm và căng thẳng, nhưng xem đó là một phần của bóng đá. Ông bày tỏ: "Có những xung đột, những tranh cãi và đôi khi là lời qua tiếng lại trong lúc nóng giận. Nhưng tất cả phải kết thúc khi trận đấu khép lại. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ giữ bình tĩnh và không phản ứng".

Đội tuyển Paraguay để lại hình ảnh không đẹp ngày chia tay World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoài câu chuyện bên ngoài đường biên, trận đấu cũng khiến giới chuyên môn tranh cãi về công tác điều hành của trọng tài Ilgiz Tantashev (người Uzbekistan). Đội tuyển Pháp phải nhận 3 thẻ vàng, trong khi Paraguay không bị phạt thẻ nào dù có nhiều pha vào bóng quyết liệt. Một số tình huống như pha đá vào chân Kylian Mbappe của Gustavo Valazquez hay pha phạm lỗi với Jules Kounde đều không bị xử lý, khiến HLV Deschamps không giấu được sự bức xúc.