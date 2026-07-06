Neymar cay đắng nói lời chia tay đội tuyển Brazil: ‘Tôi đã cố gắng, giờ mọi chuyện đã kết thúc…’

Ở trận gặp Na Uy, Neymar được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Dù kịp để lại dấu ấn ghi bàn từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ, anh vẫn không thể giúp đội bóng áo vàng xanh lật ngược tình thế trước một Na Uy chơi đầy bản lĩnh với cú đúp của Erling Haaland.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar gục xuống sân, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đồng đội Raphinha phải tiến đến động viên khi ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ đưa Brazil trở lại đỉnh cao thế giới không còn giấu nổi cảm xúc.

Neymar khóc nức nở khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ẢNH: REUTERS

Đây là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Neymar và cũng gần như chắc chắn là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trong những chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu, Neymar nói: "Tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi bắt đầu từ đây và cũng kết thúc ở đây".

Những lời ngắn gọn ấy được xem như lời chia tay của Neymar với World Cup, khép lại hành trình kéo dài hơn một thập kỷ trong màu áo đội tuyển Brazil mà chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Kể từ chức vô địch năm 2002, Brazil vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao thế giới. Neymar từng được kỳ vọng sẽ là người kế thừa thế hệ Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Kaka, nhưng giấc mơ ấy cuối cùng vẫn dang dở.

Bàn thắng của Neymar không thể cứu Brazil

Sự xuất hiện của Neymar cũng là chủ đề gây nhiều tranh luận. HLV Carlo Ancelotti chỉ tung anh vào sân khoảng 30 phút cuối trận, thời điểm Brazil gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Tiền đạo 34 tuổi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 100, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự. Trước đó, Bruno Guimaraes đã bỏ lỡ một quả phạt đền ngay từ đầu trận, còn Haaland tỏa sáng với cú đúp để đưa Na Uy vào tứ kết.

Ngay cả khoảnh khắc ghi bàn, Neymar cũng gây tranh cãi. Trước khi thực hiện quả đá phạt, anh liên tục lời qua tiếng lại với thủ môn Orjan Nyland. Sau khi sút thành công, Neymar tiếp tục hướng về phía đối thủ để ăn mừng và đáp trả, thay vì nhanh chóng đưa bóng về giữa sân trong bối cảnh Brazil vẫn cần thêm hai bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Neymar vớt vát hy vọng cho Brazil ở những phút bù giờ, nhưng điều đó là không đủ ẢNH: REUTERS

Số 10 của Brazil chơi đầy cố gắng ẢNH: REUTERS

Bất chấp những tranh cãi, rất khó phủ nhận Neymar vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, điều còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của anh chính là chiếc cúp vô địch World Cup.

Thất bại trước Na Uy không chỉ khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026, mà còn có thể đánh dấu lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Neymar thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần này, không còn lời hẹn gặp lại. Chỉ còn những giọt nước mắt, sự tiếc nuối và câu nói ngắn gọn của Neymar, như lời khép lại một chương lớn trong sự nghiệp: "Tôi đã cố gắng... giờ mọi chuyện đã kết thúc".