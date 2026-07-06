Thủ môn vô danh của Na Uy khiến Brazil và Neymar 'khóc hận': Anh là ai?

Người gác đền tin cậy của Na Uy

World Cup 2026 đang trở thành "đất lành" để những thủ môn kém tiếng khẳng định giá trị cốt lõi. Sau màn trình diễn rực sáng của Vozinha (Cabo Verde) hay Eloy Room (Curacao), đến lượt Orjan Nyland của Na Uy khiến cả thế giới sửng sốt khi một tay chặn đứng hàng công Brazil, trong chiến thắng lịch sử 2-1 của "quân đoàn Viking" ở vòng 16 đội World Cup rạng sáng nay.

Nyland khởi đầu trận đấu bằng pha cản phá xuất sắc quả phạt đền của Bruno Guimaraes ở phút 14. Người gác đền của Na Uy đã phán đoán xuất sắc hướng sút của Nyland, rồi đổ người vào góc trái khung thành để ngăn cho đại diện Bắc Âu nguy cơ thủng lưới sớm.

Nyland có trận đấu điểm 10 ẢNH: REUTERS

Phút 40, Nyland tiếp tục để lại dấu ấn. Vinicius Junior đã có động tác qua người điệu nghệ loại bỏ chân chạy cánh Ryerson, nhưng ở góc hẹp, cú sút của anh đã bị thủ môn Nyland cản phá bằng chân.

Sang hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti làm mới hàng công, khi tung mũi nhọn tấn công trẻ Endrick vào sân. Phút 59, chỉ 10 giây sau khi vào sân, Endrick đã có cơ hội ghi bàn. Vinicius khống chế bóng rồi chọc khe tinh tế cho Endrick, nhưng ở pha đối mặt với thủ môn Nyland, Endrick lại sút hỏng với pha xỉa bóng chân trái chệch cột dọc. Nyland không phải người trực tiếp đẩy bóng, nhưng pha băng lên cực nhanh và mở thân người khép góc của anh đã gây ra áp lực lớn, khiến Endrick phải vội vàng sút bóng ở tư thế không thoải mái.

Sau đó 4 phút, anh đẩy cú sút xa đưa bóng đập hậu vệ Na Uy đổi hướng của Endrick, rồi khép góc chặn cú đá góc hẹp sấm sét của Bruno Guimaraes.

Đến cuối trận, khi Na Uy chỉ đang dẫn 1-0 và chịu áp lực cực lớn từ Brazil, Nyland lại hóa thân thành bức tường vững vàng, dội lại các pha tấn công từ đại diện Nam Mỹ. Phút 85, anh lùi về đẩy bóng dội cột dọc sau cú sút xa nguy hiểm ở khoảng cách gần 40 m. Tưởng như bóng đã vòng qua đầu Nyland, nhưng anh vẫn kịp nhoài người và vươn sải tay dài để ngăn cho Na Uy bàn thua. 5 phút sau, Erling Haalang ghi bàn thứ hai, lúc ấy mới "đánh sập" ý chí của Brazil.

Những pha cứu thua mười mươi của thủ môn Na Uy ẢNH: REUTERS

So với những thủ môn rực sáng trước đây như Vozinha hay Room, Nyland không cứu thua nhiều bằng, song các pha cản phá của anh đều là mười mươi, giá trị chẳng kém bàn thắng. Na Uy đã thắng những trận trước nhờ hàng công xuất chúng, còn hôm nay, người hùng của "quân đoàn Viking" lại là người gác đền.

Nyland xứng đáng được tôn vinh

Dù không đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, Nyland vẫn xứng đáng được nhớ đến, nhờ những pha cản phá, ra vào ổn định, cùng tâm lý chắc như "bàn thạch" trong trận đấu cân não với đối thủ quá lão luyện như Brazil.

Nyland sinh năm 1990, sở hữu chiều cao 1,92 m cùng sải tay dài. Khác với nhiều thủ môn tên tuổi, con đường của Nyland không trải đầy hoa hồng. Anh trưởng thành từ CLB Hodd, nơi từng góp công giúp đội bóng vô địch Cúp quốc gia Na Uy năm 2012 và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất chung kết.

Nyland bình tĩnh trong cuộc đấu trí với Neymar ẢNH: REUTERS

Sau đó, Nyland chuyển sang Molde trước khi bắt đầu hành trình xuất ngoại qua hàng loạt CLB như Ingolstadt (Đức), Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading (Anh), RB Leipzig (Đức) rồi Sevilla (Tây Ban Nha).

Sự nghiệp của Nyland từng nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương và giai đoạn phải ngồi dự bị. Mùa trước, thủ môn 36 tuổi chỉ bắt 5 trận cho Sevilla ở LaLiga. Song, Nyland luôn được đánh giá cao ở tinh thần bền bỉ và sự chuyên nghiệp. Chính những năm tháng thăng trầm ấy đã giúp người gác đền này tích lũy bản lĩnh để trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Na Uy. Anh có 13 năm khoác áo đội tuyển, bắt chính 75 trận. Nyland đã đồng hành với Na Uy từ những ngày gian khó, cho đến hôm nay, khi được ngẩng cao đầu ở sân chơi thế giới.

Trước World Cup, Nyland chỉ được định giá 749.000 euro. Song, nếu vẫn giữ đôi tay chắc chắn, giá trị của thủ môn Na Uy hứa hẹn tăng vọt. Anh đủ sức làm chỗ dựa cho Na Uy trong 1, 2 năm nữa, nếu vẫn duy trì sự ổn định như hiện tại.



