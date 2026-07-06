Ronaldo khen ngợi Yamal, nói lời gan ruột: 'World Cup 2026 là lần cuối của tôi'

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là 'vũ điệu cuối'

World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng Cristiano Ronaldo góp mặt tại sân chơi thế giới. Thông tin nói trên được chính chân sút Bồ Đào Nha xác nhận trước ngày đọ sức Tây Ban Nha (2 giờ ngày 7.7) tại vòng 16 đội.

"Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại World Cup này, từ bầu không khí trên sân cỏ đến sự cổ vũ của người hâm mộ và những con người tôi gặp. Nhưng đây chắc chắn sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã đưa ra quyết định", Ronaldo chia sẻ với báo chí trước màn so tài với Tây Ban Nha.

Ronaldo cũng kể lại kỷ niệm đáng nhớ, khi gặp mặt một tiếp viên hàng không người Argentina trên chuyến bay.

Ronaldo sẽ không dự World Cup 2030 ẢNH: REUTERS

"Trong một chuyến bay, tôi nhận ra một tiếp viên hàng không là người Argentina, chỉ qua ánh mắt của anh ấy. Tôi nói: "Này, tôi biết anh là người Argentina". Anh nhìn tôi rồi lập tức quay đi. "Chắc anh không thích tôi! Nhưng đừng lo, vợ tôi là người Argentina mà", tôi đã nói như vậy đấy", Ronaldo nhớ lại.

Phát biểu của Ronaldo nhanh chóng mang đến tiếng cười trong phòng họp báo, đồng thời cho thấy tâm lý thoải mái của đội trưởng Bồ Đào Nha trước trận đấu quan trọng với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Tuy nhiên, đây có thể là buổi họp báo trước trận cuối cùng của Ronaldo, ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo ngợi khen Yamal

Ronaldo đã ghi 3 bàn ở World Cup 2026, với 2 pha lập công vào lưới Uzbekistan và 1 bàn trước Croatia. Chân sút 41 tuổi đã có lần đầu hưởng cảm giác ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Anh lập kỷ lục 6 lần dự VCK World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Tuy nhiên, khát khao lớn nhất của Ronaldo vẫn là vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha.

Từ năm 2010 đến nay, Bồ Đào Nha chưa từng đi quá vòng tứ kết. Tại các kỳ 2018 và 2022, Ronaldo cùng đồng đội lần lượt bị loại ở vòng 16 đội và tứ kết.

Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha gieo sầu cho Tây Ban Nha? ẢNH: REUTERS

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở tứ kết là Tây Ban Nha. Dù có thành tích đối đầu vượt trội Bồ Đào Nha từ khi Ronaldo bước lên tuyển (thắng 4, hòa 4, thua 2 sau 10 trận), nhưng ở những lần chạm trán gần nhất, "La Roja" không hề nhỉnh hơn đối thủ.

Ký ức đáng nhớ nhất của Ronaldo trước Tây Ban Nha là màn trình diễn tại World Cup 2018. Trong trận hòa 3-3 trong ngày ra quân, Ronaldo mở tỷ số trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái khiến thủ môn David de Gea mắc sai lầm, trước khi khép lại một đêm không thể quên bằng siêu phẩm đá phạt ở phút 88 với cú đặt lòng đưa bóng vòng qua hàng rào.

Đó là cú hat-trick đầu tiên, cũng là duy nhất Ronaldo ghi vào lưới Tây Ban Nha, đồng thời được xem là một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất lịch sử World Cup.

Ronaldo đã có lời khen cho Lamine Yamal, ngôi sao sáng nhất Tây Ban Nha hiện tại. "Yamal có đẳng cấp và sở hữu tương lai tươi sáng, nhưng tôi muốn nhìn nhận Tây Ban Nha trên khía cạnh tập thể. Họ đang chơi rất hay", Ronaldo nói.



