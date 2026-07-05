World Cup 2026, Brazil - Na Uy: Cuộc chiến cơ bắp và bản lĩnh không khoan nhượng

Brazil có 'giải mã' được Na Uy?

Sau các kỳ World Cup 2018 và 2022 thất vọng khi bị loại ở tứ kết, Brazil đang trở lại với diện mạo mạnh mẽ, khó đoán hơn.

Ở trận gặp Nhật Bản (vòng 32 đội), đội bóng của HLV Carlo Ancelotti thủng lưới trước, rồi ngược dòng nhờ những miếng đánh lọc lõi biểu tượng cho triết lý mới: Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa, trước khi Gabriel Martinelli đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng. Trong cả hai bàn thắng, Brazil đều tấn công nhanh và trực diện. Không hoa mỹ, không màu mè, tất cả đều gọn gàng và chuẩn xác tuyệt đối.

Brazil đã cởi bỏ lớp áo hào nhoáng, ngẫu hứng để hướng sang phiên bản thực dụng và chắc chắn hơn. HLV Ancelotti xây chắc hàng thủ trên nền móng bộ đôi Marquinhos và Gabriel Magalhaes, đặt trọng tâm tấn công lên đôi vai Vinicius Jr và tạo dựng tuyến giữa kiên cố. Brazil có thể không áp đảo, không ban bật nhuần nhuyễn, nhưng luôn biến hóa và bản lĩnh như bất cứ đội bóng lớn nào từng được Ancelotti huấn luyện.

Brazil (áo vàng) thể hiện bản lĩnh trước Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Dù vậy, vẫn phải nhìn nhận lại thực tế rằng không phải ngẫu nhiên Brazil trải qua hai thập kỷ khó khăn bất tận. Đội bóng Nam Mỹ đang vắng dần những tài năng ở đẳng cấp cao. Ngôi sao sáng nhất mang chất Brazil đậm đặc là Neymar, đã tụt dốc từ ngày rời châu Âu và chỉ còn dự giải năm nay với tư cách dự bị hiếm khi được dùng. Những trụ cột Brazil lúc này, hoặc luống tuổi như Casemiro, Marquinhos, hoặc như Lucas Paqueta, Rayan, Danilo Santos khó có thể gọi là ngôi sao. Vinicius Jr là "tài sản" giá trị nhất và duy nhất Brazil có thể trông đợi.

Ở chiều ngược lại, Na Uy đang gây tiếng vang cực lớn ở World Cup, từ lối chơi mạnh mẽ, trực diện và cơ bắp trên sân đến dàn cổ động khí thế đậm đặc phong cách Viking trên khán đài. Đội quân của HLV Stale Solbakken sẵn sàng lao vào mọi cuộc chiến với cường độ và sức mạnh tối tân, chiến đấu giành giật từng điểm nóng và không ngại "vỗ mặt" đối thủ nhờ cơ bắp và chiều cao vượt trội. Na Uy có thể đẩy Brazil đến cuộc đấu thể lực cực hạn ở trận đấu lúc 3 giờ ngày 6.7. Haaland cùng đồng đội cũng đủ lực để "kết thúc" đối thủ bằng những pha phối hợp chỉ 3, 4 đường chuyền, hoặc bằng những quả lật bóng, không chiến đơn giản nhưng hiệu quả đậm chất Bắc Âu.

Quan trọng hơn, Na Uy không phải ứng viên vô địch như Brazil. Haaland cùng đồng đội có tâm lý thoải mái, và đây là điều khiến một đội tuyển có thể trở nên nguy hiểm nhất.

Na Uy chơi trận nào cũng như thể lần cuối được góp mặt ở World Cup, mà cuộc đối đầu bản lĩnh với Bờ Biển Ngà vòng trước là minh chứng. Trước ngọn lửa Bắc Âu cháy ngùn ngụt, Brazil phải rất nỗ lực để tìm được lối ra.