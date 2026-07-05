Nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số Brazil - Na Uy: Xuất hiện cú sốc lớn nhất World Cup 2026?

Brazil còn nhiều vấn đề

Brazil thẳng tiến vòng 16 đội World Cup 2026, sau chiến thắng cảm xúc trước Nhật Bản tại vòng knock-out trước.

Đó là trận đấu chứng kiến sự bừng tỉnh của đế chế Brazil. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti thủng lưới trước, rồi lội ngược dòng nhờ những miếng đánh lọc lõi biểu tượng cho triết lý mới: Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa, trước khi Gabriel Martinelli đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng. Trong cả hai bàn thắng, Brazil đều tấn công nhanh và trực diện. Không hoa mỹ, không màu mè, tất cả đều gọn gàng và chuẩn xác tuyệt đối.

Brazil đã bừng tỉnh ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước đội bóng giàu tham vọng như Nhật Bản là lời nhắc nhở gửi đến thế giới, rằng dù Brazil đã bước qua 24 năm trắng tay ở World Cup (thậm chí còn không lọt được vào chung kết), nhưng đội bóng xứ samba vẫn mang truyền thống lẫy lừng, cùng sự tự ái như ngòi nổ có thể bị châm bất cứ lúc nào.

Dù vậy, vẫn phải nhìn nhận lại thực tế rằng không phải ngẫu nhiên Brazil trải qua hai thập kỷ khó khăn bất tận. Đội bóng Nam Mỹ đang vắng dần những tài năng ở đẳng cấp cao. Ngôi sao sáng nhất mang chất Brazil đậm đặc là Neymar, đã tụt dốc từ ngày rời châu Âu và chỉ còn dự giải năm nay với tư cách dự bị hiếm khi được dùng. Những trụ cột Brazil lúc này, hoặc luống tuổi như Casemiro, Marquinhos, hoặc như Lucas Paqueta, Rayan, Danilo Santos khó có thể gọi là ngôi sao. Vinicius Jr là "tài sản" giá trị nhất và duy nhất Brazil có thể trông đợi.

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Brazil của Ancelotti được vận hành trên kỷ luật tập thể và đề cao thực dụng, nhưng khi bị đẩy vào chân tường, đội bóng xứ samba cần một mũi tấn công vượt lên mọi khuôn khổ chiến thuật, như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal hay thậm chí Harry Kane. Vinicius hiển nhiên ở đẳng cấp cao nhất, nhưng anh có gánh được Brazil ở những vòng đấu chông gai trước mắt hay không là câu hỏi chưa có hồi đáp.

Vinicius mang hy vọng của Brazil ẢNH: REUTERS

Brazil vẫn bất bại ở World Cup 2026, nhưng suy cho cùng, HLV Ancelotti cùng học trò mới thắng Haiti, Scotland, cùng đội Nhật Bản vốn dĩ... toàn thua knock-out và thiếu trụ cột. Đối thủ mạnh nhất Brazil gặp từ đầu giải là Ma Rốc. Trước tập thể phòng ngự "sắt thép" và tấn công uyển chuyển, Brazil đã chật vật đến giây cuối mới lấy được 1 điểm. HLV Ancelotti thừa nhận, Brazil còn nhiều trục trặc cả công lẫn thủ là vì vậy.

Na Uy là thử thách kiểu khác

Na Uy là kiểu đối thủ lạ lẫm mà Brazil không thường xuyên gặp. Đội bóng Bắc Âu không lấy chiến thuật bù thể chất như châu Á, cũng không lấy sự tinh quái, kỹ thuật "lắt nhắt" kiểu Nam Mỹ thuần túy.

Na Uy là biểu tượng cho sức mạnh thể chất vô song, sức mạnh cơ bắp, đối đầu trực diện và tính chiến đấu cao độ. Bộ ảnh "chiến binh Viking" mà Na Uy thực hiện trước World Cup đã truyền tải nhuệ khí chiến đấu của thầy trò HLV Stale Solbakken, khi bước vào giải, Na Uy trở thành tập thể rắn rỏi và không khoan nhượng.

Hình ảnh Erling Haaland gồng mình lao vào cầu thủ Iraq trở thành xu hướng thịnh hành trên mạng, như hình ảnh biểu trưng cho ý chí Na Uy. Đội quân của Solbakken sẵn sàng lao vào mọi cuộc chiến với cường độ và sức mạnh tối tân, chiến đấu giành giật từng điểm nóng và không ngại "vỗ mặt" đối thủ nhờ cơ bắp và chiều cao vượt trội (Na Uy là đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải).

Hãy cẩn trọng với Erling Haaland và Na Uy ẢNH: REUTERS

Na Uy có thể đẩy Brazil đến cuộc đấu thể lực cực hạn ở trận đấu lúc 3 giờ ngày 6.7. Haaland cùng đồng đội cũng đủ lực để "kết thúc" đối thủ bằng những pha phối hợp chỉ 3, 4 đường chuyền, hoặc bằng những quả lật bóng, không chiến đơn giản nhưng hiệu quả đậm chất Bắc Âu. Quan trọng hơn, Na Uy không phải ứng viên vô địch như Brazil. Trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi, Na Uy đã chơi vượt mọi kỳ vọng khi thắng Senegal, Iraq, Bờ Biển Ngà và chỉ thua Pháp khi tung đội hình phụ.

Na Uy có tâm lý thoải mái, và đây là điều khiến một đội tuyển có thể trở nên nguy hiểm nhất. Nếu chơi đúng sức cộng với may mắn, Na Uy sẽ tạo nên bất ngờ lớn nhất World Cup 2026.

Dự đoán: 2-2 (Na Uy thắng luân lưu)