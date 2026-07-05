Cả thế giới thán phục Cabo Verde

K IÊN CƯỜNG

8 năm trước, World Cup từng chứng kiến khoảnh khắc xuất thần của "băng đảo" Iceland. Trong lần đầu bước đến sân chơi thế giới, Iceland đã cầm hòa Argentina (1-1) của Lionel Messi. Thủ môn Hannes Halldorsson, người đẩy được quả phạt đền của Messi, thậm chí còn có nghề tay trái là nha sĩ. Bóng đá thế giới đẹp không chỉ vì những tinh tú như Messi, mà còn đáng xem bởi những người hùng vô danh sẵn sàng bước ra từ cánh gà để tắm mình dưới ánh sáng World Cup.

Sau gần một thập niên, một quốc đảo khác với dân số nửa triệu người lại viết cổ tích, với những diễn biến còn phi thường hơn. Cabo Verde, nền bóng đá non trẻ lần đầu đến World Cup, với giá trị đội hình chỉ khoảng 56 triệu euro cùng kinh nghiệm là con số 0 đã khiến Argentina với tư cách ĐKVĐ thế giới phải cận kề lằn ranh sinh tử. Ở màn so tài vòng 32 đội diễn ra ngày 4.7, Cabo Verde chứng minh những trận hòa Tây Ban Nha hay Uruguay không ngẫu nhiên mà thành. Đội quân kém tiếng từng phải chiêu mộ cầu thủ bằng thư điện tử dưới bàn tay dìu dắt của HLV Bubista lại trở thành tập thể kỷ luật đáng gờm pha trộn sự ngẫu hứng, biến hóa kỳ lạ.

Cabo Verde xứng đáng được tôn vinh ẢNH: REUTERS

Messi giúp Argentina vượt lên với cú sút góc hẹp tinh tế, Deroy Duarte đáp lễ với pha "nã pháo" gỡ hòa. Lisandro Martinez ghi bàn trong hiệp phụ với cú sút tung nóc lưới, rồi Sidny Lopes một lần nữa khiến Argentina nín lặng với bàn thắng xứng đáng đẹp bậc nhất World Cup. Cabo Verde không chơi xuất thần, mà 120 phút quần thảo cùng Argentina là tấm gương phản chiếu đúng thực lực thầy trò HLV Bubista. Cú cứa lòng của Lopez là tuyệt tác của trái tim kiên định, và dù sau đó Argentina vẫn đi tiếp nhờ đẳng cấp của nhà vô địch, Cabo Verde cũng xứng đáng được cả thế giới nghiêng mình tôn trọng. Đội bóng châu Phi đến World Cup không phải để du lịch hay tận hưởng, mà chiến đấu hồn nhiên và tận hiến cho giấc mơ. Còn với thầy trò HLV Lionel Scaloni, chiến thắng chật vật là lời nhắc nhở rằng bóng đá còn lắm bất ngờ. Nếu chuẩn bị không đủ kỹ, Argentina khó bảo vệ được ngai vàng bởi nhiều đội bóng sẵn sàng đá với tinh thần Cabo Verde để biến họ thành cựu vương.

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Đội tuyển Ai Cập sẽ là đối thủ vòng tới của Argentina. Mohamed Salah cùng đồng đội càng chơi càng hay tại World Cup, khi đánh bại Úc trên chấm luân lưu (4-2) để lần đầu thắng ở vòng knock-out. Ai Cập dẫn bàn phút 13 nhờ công của Emam Ashour, rồi bị gỡ phút 55 khi Mohamed Hany phản lưới. Đại diện châu Phi đã gồng mình chịu áp lực trong cuộc đua cơ bắp nghẹt thở với Úc, nhưng khi bước lên chấm luân lưu, bản lĩnh đã giúp "Pharaoh" vượt ngưỡng để sút thành công cả bốn quả 11 m. Ai Cập là đối thủ xứng đáng để Argentina phải dè chừng ở vòng tới.

Nếu Ai Cập và Cabo Verde khiến châu Phi tự hào bởi tinh thần quả cảm, Ghana lại "thua trắng" trước Colombia. Thủng lưới phút 14 sau pha đặt lòng của Jhon Arias, đội bóng của HLV Carlos Queiroz đã có gần 80 phút để tìm bàn gỡ. Song Ghana phòng ngự thụ động và cẩn trọng quá mức, trái ngược với sức ép đến giây cuối của Colombia. Đội dẫn trước thì tấn công như thể đang thua, còn đội bị dẫn thong dong như đang có lợi thế. Cùng thua, nhưng Ghana lại không được ngợi khen như láng giềng Cabo Verde là vì thế.