Na Uy ‘mừng ơi là mừng’ vì Neymar dự bị, HLV Ancelotti lại lo ơi là lo vì Haaland quá hay

Liệu Neymar có được vào sân gặp Haaland?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 5.7, HLV Ancelotti chia sẻ: "Neymar có thể thi đấu cùng Vinicius, tôi nghĩ họ sẽ là một cặp tấn công ăn ý". Chiến lược gia người Ý của đội tuyển Brazil cũng xác nhận: "Raphinha đã trở lại và có thể ra sân, nhưng chỉ từ ghế dự bị".

Mặc dù vậy, nhà cầm quân lão luyện này tiết lộ thêm, tiền vệ Paqueta chắc chắn vắng mặt, vì chấn thương gân kheo ở trận thắng đội Nhật Bản tỷ số 2-1 ngày 30.6 ở vòng 32 đội.

Neymar đã tập luyện bình thường cùng đội tuyển Brazil, nhưng khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Tiền đạo này mới có khoảng 15 phút thi đấu tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Mọi người đều biết Haaland", HLV Ancelotti nói thêm. Haaland là chân sút số 1 của đội tuyển Na Uy, anh hiện ghi 5 bàn như Harry Kane (đội tuyển Anh). Cả hai chỉ xếp sau Messi (Argentina) và Mbappe (Pháp) cùng có 7 bàn ở cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026. Mbappe tạm xếp trên nhờ có 2 pha kiến tạo.

"Tôi không cần phải giải thích cho các hậu vệ của mình cách Haaland chơi. Họ biết cậu ấy nhiều hơn tôi, vì họ đã đối đầu với cầu thủ này nhiều lần. Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị tốt cho trận đấu, rõ ràng là bao gồm cả những đặc điểm của Haaland, điều mà chúng tôi phải tính đến vì cậu ta là một tiền đạo rất, rất nguy hiểm", Ancelotti nói thêm về Haaland.

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HLV Solbakken (Na Uy) nói vui khi được hỏi liệu có e ngại nếu HLV Ancelotti đưa Neymar vào sân và sẽ có cuộc đối đầu thú vị với tiền đạo Haaland trên sân. Nhà cầm quân này đáp: "Tôi chẳng thấy lo lắng gì, vì Neymar kiểu gì cũng chỉ ngồi dự bị mà thôi. Vinicius mới là cầu thủ Brazil mà chúng tôi phải lo đối phó. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết anh chàng Vinicius này, tôi biết điều đó không dễ dàng. Nhưng đúng vậy, cậu ta đã thi đấu rất tốt".

HLV Solbakken còn nói đùa: "Nếu cần, tôi sẽ cho Haaland dự bị, vì đằng nào thì cậu ta cũng không gặp được Neymar trên sân. Tôi sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 7-3-0, không có tiền đạo, để cố gắng ngăn chặn đội tuyển Brazil".

Haaland và đội tuyển Na Uy rất thoải mái trước cuộc gặp 'gã khổng lồ' Nam Mỹ, Brazil Ảnh: Reuters

"Brazil chắc chắn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng không phải là tỷ lệ 90/10. Tôi nghĩ, đó sẽ là một trận đấu rất cân bằng, nhưng tất nhiên Brazil vẫn là đội được đánh giá cao hơn", HLV Solbakken nhấn mạnh khi đánh giá về đối thủ của đội tuyển Na Uy một cách nghiêm.

Thống kê khó tin, Na Uy chưa từng thua Brazil

Thậy vậy, Na Uy chưa từng thua Brazil trong 4 lần gặp trước đây. Họ thậm chí còn đánh bại "gã khổng lồ" Nam Mỹ này với tỷ số 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998. Tổng cộng, Na Uy đã thắng 2 và hòa 2 trước Brazil trong các cuộc gặp, với 3 trận còn lại là giao hữu quốc tế.

"Chúng tôi có thể lặp lại những gì đã làm được ở World Cup 1998? Hoàn toàn có thể, nhưng cũng phải thực tế là điều đó rất khó. Đội tuyển Brazil ngày càng chơi tốt hơn và ổn định hơn. Họ càng chơi càng hay, đặc biệt, Brazil đã thể hiện lối chơi hay nhất của mình tại World Cup 2026 tính đến nay là ở hiệp hai trận gặp Nhật Bản. Họ chơi rất tốt, có lối chơi tấn công rất mạnh mẽ và trông họ như một đội rất mạnh", HLV Solbakken chia sẻ thêm.

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Về phần Na Uy, HLV Solbakken khẳng định, toàn đội vào trận với một tâm thế không có gì để run sợ, và sẽ cống hiến hết mình trước đối thủ quá mạnh như Brazil.

Theo báo chí thế giới đánh giá, tại World Cup 2026, bên cạnh đội Cabo Verde, thì Na Uy chính là đội đáng xem nhất, vì họ luôn thi đấu cống hiến tất cả qua mỗi trận và tận hưởng niềm vui đích thực sau mỗi chiến thắng.

Ngay cả Haaland khi được hỏi liệu có cơ hội nào thắng Brazil hay không, anh chàng tiền đạo 25 tuổi này trả lời rất hồn nhiên và chân thật: "Chẳng có tí cơ hội nào. Nếu có, thì chỉ một chút xíu. Chúng tôi tận hưởng mọi thứ ở World Cup và cống hiến hết mình. Chúng tôi đã tiến vào vòng 16 đội, cũng đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Na Uy mãi mãi. Vậy thì cứ chơi hết mình thôi".