Vụ FIFA bất ngờ xóa thẻ đỏ cho sao Mỹ: Liên đoàn Bóng đá Bỉ dọa kiện, HLV Garcia sốc nặng

Đội tuyển Mỹ được FIFA thiên vị?

Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã được hâm nóng, khi FIFA có quyết định đầy tranh cãi. Tiền đạo Florin Balogun của Mỹ ban đầu bị treo giò ở trận gặp Bỉ, do anh nhận thẻ đỏ trong cuộc so tài với Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội (Mỹ thắng 2-0 ở trận này).

Trọng tài chỉ rút thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR và theo quy định, tiền đạo tuyển Mỹ sẽ bị treo giò một trận. Tuy nhiên, FIFA sau đó bất ngờ hoãn án treo giò với Balogun, để anh kịp trở lại đá luôn cuộc so tài với Bỉ.

Theo The Sun, Liên đoàn Bóng đá Mỹ ban đầu không gửi đơn kháng cáo đối với thẻ đỏ hay án phạt treo giò tự động dành cho Balogun. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, đội ngũ luật sư đã âm thầm làm việc với FIFA để tìm cách thay đổi quyết định.

Balogun bất ngờ được thi đấu trở lại ẢNH: REUTERS

Sau đó, FIFA gây bất ngờ khi thông báo Ủy ban Kỷ luật quyết định đình chỉ việc thi hành án treo giò theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Theo đó, Balogun vẫn bị ghi nhận vi phạm, nhưng án cấm thi đấu được treo trong thời hạn một năm. Nếu trong khoảng thời gian này, Balogun tái phạm với hành vi có tính chất và mức độ tương tự, án treo giò sẽ lập tức có hiệu lực, bên cạnh các hình phạt bổ sung cho lỗi mới.

Điều 27 quy định cơ quan tư pháp của FIFA có quyền tạm hoãn toàn bộ hoặc một phần việc thi hành án kỷ luật trong một số trường hợp đặc biệt.

FIFA từng áp dụng điều khoản này với Cristiano Ronaldo ở đầu World Cup 2026, nhưng khi đó án phạt ba trận của đội trưởng Bồ Đào Nha chỉ được giảm xuống còn một trận, đồng nghĩa Ronaldo vẫn phải chấp hành án treo giò ở một trận đấu (vừa đủ để anh trở lại tại vòng chung kết).

Trong khi đó, Balogun được phép "trắng án" và thi đấu ngay với Bỉ, khiến quyết định gây tranh cãi dữ dội.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) tuyên bố đang xem xét mọi phương án có thể. Trong thông báo chính thức, RBFA bày tỏ sự "kinh ngạc" trước quyết định của FIFA: "Chúng tôi vô cùng sửng sốt trước quyết định này. Nó đi ngược hoàn toàn với các quy định của World Cup 2026".

Balogun lập cú đúp giúp Mỹ thắng Paraguay 4-1 ở trận mở màn ẢNH: REUTERS

RBFA nhấn mạnh rằng theo Điều 10.5 của Điều lệ World Cup 2026, cũng như Điều 66.4 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc thẻ đỏ gián tiếp (do hai thẻ vàng) đều đương nhiên bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Quy định này cũng đã được FIFA tái khẳng định trong Thông tư số 16 gửi tới tất cả các liên đoàn tham dự World Cup từ ngày 12.5, đồng thời được nhắc lại trong mọi cuộc họp điều phối trước trận và các buổi tập huấn của giải đấu.

Tuyên bố của RBFA viết tiếp: "Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các đội tuyển tham dự, cũng như gìn giữ những nguyên tắc cốt lõi về tinh thần fair-play tại World Cup lần này và các giải đấu trong tương lai, Liên đoàn Bóng đá Bỉ đang xem xét mọi lựa chọn có thể". Trong đó, có khả năng rất cao RBFA sẽ kiện FIFA.

Theo HLV Rudi Garcia của Bỉ, đội bóng sẽ đấu tranh đến cùng. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ, không chỉ để bảo vệ quyền lợi đội tuyển Bỉ, mà còn bảo vệ bóng đá", ông Garcia nói.

Đội tuyển Mỹ so tài Bỉ lúc 7 giờ ngày 7.7.



