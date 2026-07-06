Haaland xuất sắc 'tiễn' Brazil rời World Cup: Đua sòng phẳng với Messi, Mbappe

Haaland quá đẳng cấp

Erling Haaland đang viết nên câu chuyện phi thường cho riêng mình trong lần đầu đặt chân đến "ngọn núi" World Cup. Ở trận gặp Brazil tại vòng 16 đội vừa khép lại cách đây ít phút, chân sút người Na Uy đã xuất sắc lập cú đúp, giúp đội nhà thắng 2-1 để đoạt tấm vé lịch sử vào tứ kết.

Sau gần 2/3 thời gian chịu đựng sức ép rất lớn của Brazil, Na Uy đã vùng lên phản kháng. Dù sở hữu hàng tiền vệ không quá nổi trội, nhưng đại diện Bắc Âu vẫn tiễn cựu vương World Cup rời cuộc chơi, bởi họ sở hữu "họng súng" có một không hai, như Haaland.

Haaland mở tỷ số cho Brazil ở phút 79, với pha bật cao tì đè đánh bại trung vệ Gabriel Magalhaes rồi lắc đầu vào góc khó, đưa Na Uy vượt lên.

Haaland đưa đoàn quân Na Uy vào tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Phút 90, Haaland khép lại cánh cửa đi tiếp của Brazil với cú sút xa chéo góc ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Alisson cơ hội cản phá. Anh nhận bóng ngoài rìa vòng cấm, không gặp phải bất cứ sức ép nào trước khi vung chân "nã pháo" đánh bại một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Trong màu áo Na Uy hay Man City, Haaland không thuộc mẫu cầu thủ thường xuyên sút xa, nhưng bàn thắng vào lưới Brazil đã cho thấy, anh vô cùng toàn năng và có thể ghi bàn bằng bất cứ cách thức nào.

Với cú đúp đầy giá trị vào lưới Brazil, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, xếp ngang Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua vua phá lưới.

Song, Haaland còn làm được điều mà Messi, Mbappe hay Cristiano Ronaldo chẳng thể làm được, đó là ghi tới 7 bàn trong lần đầu hiện diện tại sân chơi World Cup.

Kỷ lục, tại sao không?

Cầu thủ gần nhất bùng nổ trong mùa World Cup đầu tiên là Harry Kane, khi chân sút tuyển Anh ghi 6 bàn ở World Cup 2018. Haaland đã có nhiều bàn hơn Kane, đồng thời còn tối thiểu 1 trận nữa phía trước.

Haaland đang chứng minh, anh là trung phong hay nhất thế giới. Trong trận gặp Brazil, Haaland bị bộ đôi Gabriel Magalhaes và Marquinhos theo rất sát. Ở cả hiệp 1, Haaland chỉ tham gia vào hai pha tấn công có nét hiếm hoi, khi đều tham gia tranh chấp hoặc chuyền bóng để mở ra khoảng không cho Martin Odegaard dứt điểm.

Haaland quá toàn năng ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, mẫu trung phong như Haaland chẳng cần nhiều bóng để làm nên chuyện. Anh chạm bóng ít, nhưng mỗi lần chạm bóng đều vô cùng giá trị. Cú sút xa cháy lưới Alisson, hay pha đánh đầu mở tỷ số, đều đến từ những lần hiếm hoi Haaland hiện diện trên mặt trận tấn công. Nhưng như thế là quá đủ.

Với 7 bàn trong mùa World Cup đầu tiên, Haaland chứng minh anh đủ khả năng tham gia đường đua ghi bàn nhiều nhất lịch sử sân chơi này. Chỉ cần Na Uy đảm bảo sự hiện diện ở World Cup trong 2 đến 3 mùa nữa, chuyện vượt kỷ lục tổng bàn của Messi hay Mbappe hoàn toàn nằm trong tầm tay Haaland.

Tại tứ kết World Cup 2026, Haaland cùng Na Uy sẽ đối đầu Anh hoặc Mexico.