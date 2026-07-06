Về đâu các ngôi sao ‘không nhà'?

Q UÁ NHIỀU, SO VỚI NGÀY XƯA

"Country roads, take me home. To the place I belong…" (tạm dịch: Đường quê, hãy đưa tôi về nhà, nơi mà tôi thuộc về…). Đấy là ca từ của bài hát Take Me Home, Country Roads (của John Denver) đang làm dậy sóng khán đài trong những ngày qua, nhất là khi đội chủ nhà Mỹ ra sân ở World Cup 2026.

Nhưng trước mắt, đang có những cầu thủ… không nhà, hiểu theo nghĩa họ không hoặc chưa có nơi để trở về sau khi kết thúc kỳ World Cup này. Về mặt kỹ thuật, đấy là hơn chục hảo thủ đang "thất nghiệp". Có người chưa tìm được CLB ưng ý, nhưng cũng có người dường như chưa được CLB nào đoái hoài. Điểm chung là tất cả đều đã kết thúc hợp đồng với CLB của họ, và chưa ký được hợp đồng mới. Họ đều đang còn khát vọng thi đấu ở đẳng cấp chuyên nghiệp, ít ra là chưa ai tuyên bố sẽ giải nghệ, trong hoàn cảnh chung là "tuổi thọ" của bóng đá đỉnh cao giờ đã tăng lên rất nhiều.

Ở tuổi 34, James Rodriguez rất khó tìm được một bến đỗ ưng ý ẢNH: REUTERS

Ngày xưa, báo giới đưa tin "chấn động": Thủ môn Brazil Claudio Taffarel đoạt chức vô địch World Cup 1994 trong hoàn cảnh… thất nghiệp (anh không có CLB ở thời điểm cùng đội Brazil tham dự World Cup). Taffarel tiếp tục "rảnh rỗi" trong hơn nửa năm, trước khi trở về quê hương khoác áo Atletico Mineiro. Nhờ được tham dự World Cup 1998, Taffarel lại có cơ hội sang châu Âu chơi bóng thêm nhiều năm nữa.

Vào thời của Taffarel, không gắn bó với CLB nào khi đang tham dự World Cup là trường hợp hy hữu. Bây giờ, có đến hàng chục cầu thủ như thế tại World Cup 2026, với 14 người vượt qua vòng bảng.

Một khác biệt nữa, cũng đáng lưu ý: So với thập niên 1990 thì bóng đá chuyên nghiệp bây giờ đã phát triển rộng rãi, cơ hội rộng mở từ khắp các sân cỏ Trung Đông cho đến giải MLS của Mỹ. Áp lực là không quá khắc nghiệt đối với các hảo thủ hiện chưa có "nơi trở về". Nhưng có kiếm được hợp đồng ưng ý hoặc môi trường bóng đá phù hợp hay không, lại là chuyện khác.

Từ Mohamed Salah đến James Rodriguez

Hệ quả đáng lưu ý: Có những cầu thủ không chỉ ra sân với tinh thần quyết thắng cùng đồng đội. Họ còn đang chiến đấu vì sự nghiệp riêng của chính mình, vì mục đích gây chú ý đối với các CLB lớn. Mặt khác, tuy rất quyết tâm thể hiện khả năng, nhưng các cầu thủ trong cuộc còn phải thận trọng, với ưu tiên số 1 là tránh chấn thương. Đâu ai muốn tuyển mộ một lão tướng đã ở tuổi "băm", lại phải nghỉ thi đấu dài hạn ngay sau khi ký hợp đồng!

Trong số các ngôi sao hiện không có CLB ở World Cup 2026, đáng chú ý nhất là hậu vệ John Stones (Anh), tiền vệ Casemiro và hậu vệ Fabinho (Brazil), tiền đạo Mohamed Salah (Ai Cập), tiền đạo James Rodriguez (Colombia), hậu vệ Thomas Meunier (Bỉ)…

Fabinho từng là trụ cột, cùng Liverpool vô địch Champions League và giải Ngoại hạng Anh. Nhưng từ khi sang Ả Rập khoác áo Al-Ittihad, Fabinho rơi vào quên lãng. Anh cũng vắng bóng trong đội tuyển Brazil suốt một thời gian dài, cho đến khi HLV Carlo Ancelotti cầm quân thì Fabinho mới được gọi lại. Đấy là lý do vì sao nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Fabinho xuất hiện trong hàng ngũ "Selecao" tại World Cup này. Fabinho từng nói anh "nhớ" và rất muốn trở lại châu Âu thi đấu sau World Cup 2026.

Nhiều khả năng Salah sẽ sang Ả Rập Xê Út sau World Cup. Vấn đề là có bao nhiêu CLB cạnh tranh chữ ký của Salah, và mức lương cao đến mức nào - tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của Salah tại World Cup. Ở vòng bảng, Salah đã có bàn thắng, góp công đem về cho Ai Cập trận thắng đầu tiên trong lịch sử đội này ở đấu trường World Cup, cũng là lần đầu tiên Ai Cập vượt qua vòng bảng.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Manchester City, chính hậu vệ John Stones nói anh chưa biết sẽ đi về đâu. Nếu anh muốn gia nhập các giải MLS hoặc Saudi Pro League thì khá đơn giản. Nhưng nếu Stones muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu, vẫn có tin đồn hấp dẫn rằng Bayern Munich đang nhắm đến anh.

Casemiro có thể sang Mỹ, trở thành đồng đội của Lionel Messi ở CLB Inter Miami. James Rodriguez thì đang gặp nhiều khó khăn trong việc chọn "mái nhà" mới. Thủ quân đội tuyển Colombia vừa bị thay ngay sau hiệp 1 ở trận gặp Ghana. CLB Mỹ Minnesota United xem ra cũng không mặn mà, dù có quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng 1 năm với Rodriguez.