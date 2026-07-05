Nóng: Jurgen Klopp sắp dẫn dắt đội tuyển Đức

Chiều 5.7 (giờ Việt Nam), chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đọc thần chú "Here we go" về thương vụ giữa Klopp và đội tuyển Đức. Nhà báo này chia sẻ: "Klopp sắp trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển Đức. Ông ấy đã đồng ý tiếp quản đội bóng. Đó sẽ là một bản hợp đồng dài hạn. Các vấn đề với tập đoàn Red Bull (Klopp là Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull) vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, chắc chắn Klopp sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng".

Trong khi đó, nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sports phiên bản Đức viết: "Cuộc điện đàm đầu tiên giữa chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Bernd Neuendorf và Red Bull về việc Klopp ra đi đã diễn ra hôm qua (4.7). Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra hôm nay. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn DFB, Klopp và người đại diện Marc Kosicke dự kiến sẽ diễn ra tại New York vào tuần tới. Neuendorf và Hans-Joachim Watzke dự kiến sẽ tham dự, cùng với các đại diện cấp cao của Red Bull cũng có thể có mặt.

Hiện vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào giữa DFB và Red Bull về việc Klopp ra đi. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Các cổ đông của Red Bull đang yêu cầu một khoản phí bồi thường. Như chính Klopp đã xác nhận: ông muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức. Và ông sẽ làm được điều đó".

HLV Klopp được kỳ vọng giúp đội tuyển Đức trình diễn thứ bóng đá gegenpressing rực lửa ẢNH: REUTERS

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Klopp sẽ là HLV trưởng của đội tuyển Đức. Vấn đề bây giờ là DFB thỏa thuận mức đền bù hợp đồng với Red Bull mà thôi.

Cuối tháng 5.2024, Klopp chia tay Liverpool sau 9 năm gắn bó. Thời điểm đó, ông nói rằng bản thân "cạn kiệt năng lượng" vì dành thời gian quá nhiều cho công tác huấn luyện. Vì thế, chiến lược gia này chỉ làm Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull chứ không nhận dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Giờ đây, khi đã được "sạc" năng lượng, ông trở lại với sa bàn chỉ đạo.

Đây cũng là lần đầu tiên Klopp làm HLV trưởng của một đội tuyển quốc gia. Theo một số nguồn tin, quyền lực của cựu HLV Liverpool sẽ rất lớn. Ông được phép cải tổ toàn diện đội tuyển lẫn tham gia vào công tác đào tạo trẻ.



