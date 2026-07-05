Dự đoán tỷ số Mexico - Anh: Chủ nhà tạo địa chấn trước 'Tam sư'

Ám ảnh "Bàn tay của Chúa"

40 năm trước cũng trên sân vận động Azteca (Mexico), đội tuyển Anh thất thủ trước Argentina ở tứ kết World Cup 1986. Trận đấu để lại tai tiếng lớn trong lịch sử bóng đá thế giới với khoảnh khắc huyền thoại Diego Maradona (Argentina) ghi bàn thắng nổi tiếng được biết đến với tên gọi "Bàn tay của Chúa".

Đội tuyển Anh phụ thuộc vào ngôi sao Harry Kane ẢNH: REUTERS

Hai đội hòa nhau 0-0 cho đến phút thứ 51, khi huyền thoại Diego Maradona bật cao và đấm bóng vào lưới thủ môn Peter Shilton. Với công nghệ VAR áp dụng ở World Cup 2026, sẽ không còn những bàn thắng "bàn tay của Chúa" nhưng người hâm mộ "Tam sư" không quên nỗi ám ảnh xưa khi cùng đội hành quân đến "thánh địa" Azteca cho cuộc chạm trán với chủ nhà tại Word Cup 2026.

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Thách thức lớn cho đội tuyển Anh

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết trong 3 đội đồng chủ nhà thì Mexico là đội bóng có chất lượng tốt nhất. "Ưu thế thi đấu trên sân nhà với độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển cùng sự cổ vũ của hơn 80.000 người hâm mộ là vũ khí cực kỳ lợi hại với đội tuyển Mexcio. Ở các trận đã qua, đội bóng này phát huy được sức mạnh tập thể, tinh thần thi đấu kiên cường. Dù không có ngôi sao tầm cỡ như Harry Kane của đội tuyển Anh nhưng các cầu thủ Mexico có sự kết dính, ăn ý. Vì thế họ sẽ gây ra khó khăn cho đội tuyển Anh", ông Đoàn Minh Xương nói.

Julian Quinones (trái) có phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Mexico ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Lối chơi của đội tuyển Anh tại World Cup lần này bị đánh giá quá phụ thuộc vào Harry Kane. Vì thế nếu tiền đạo này bị phong tỏa hoặc không giữ được phong độ cao, "Tam sư" nguy cơ bị đội chủ nhà Mexico lấn lướt.

Siêu máy tính Opta dự đoán ra sao?

Siêu máy tính Opta dự đoán trận đấu giữa chủ nhà Mexico với đội tuyển Anh cực kỳ gay cấn. Đội tuyển Anh có 40,6 % khả năng thắng trong thời gian thi đấu chính thức, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Mexico với 31,5 %. Khả năng hòa, dẫn đến hiệp phụ và có thể là loạt sút luân lưu, được đánh giá là 27,9 %.

Xét về tổng thể ở World Cup 2026, đội tuyển Anh có 55,6 % cơ hội vào vòng tiếp theo, đồng thời là ứng cử viên thứ năm cho chức vô địch (8,7 %). Ngược lại, đội tuyển Mexico có 44,4 % khả năng lọt vào tứ kết, trong khi cơ hội đăng quang chức vô địch của họ là 2,6 %.

Dự đoán tỷ số: đội tuyển Mexico hòa đội tuyển Anh 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Đội tuyển Mexico thắng luân lưu và giành vé đi tiếp.