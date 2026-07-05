Đội tuyển Anh coi chừng phải trả giá đắt vì những quyết định gây tranh cãi của HLV Tuchel

Những lựa chọn khó hiểu

Trước khi World Cup 2026 khởi trAnh, vị trí hậu vệ phải vốn không phải nỗi lo của đội tuyển Anh. Reece James, Tino Livramento, Djed Spence hay Jarell Quansah đều có thể đảm nhiệm vai trò này. Tuy nhiên, chỉ trong ít ngày, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Livramento phải rời giải vì chấn thương. Reece James gặp vấn đề gân kheo. Quansah cũng đang vật lộn với chấn thương mắt cá chân. Điều đáng nói là Quansah vốn là một trung vệ được kéo sang biên nhiều hơn là hậu vệ phải thực thụ.

Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu khi HLV Tuchel quyết định triệu tập bổ sung Trevoh Chalobah sau chấn thương của Livramento. Chalobah là một trung vệ, không phải hậu vệ phải. Trong khi đó, người hâm mộ, chuyên gia và truyền thông Anh đồng loạt đặt câu hỏi: vì sao Trent Alexander-Arnold không được gọi?

Sky Sports còn khắt khe hơn khi chỉ chấm Spence đạt điểm 4 sau 71 phút thi đấu ở trận gặp CHDC Congo ẢNH: REUTERS

Trước CHDC Congo (vòng 32 đội), Djed Spence được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, hậu vệ của Tottenham có một trận đấu đáng quên. Anh gần như không tạo ra được sự kết nối với hàng công, nhiều lần xử lý thiếu chính xác và khiến cánh phải của đội tuyển Anh trở nên bế tắc.

Không phải ngẫu nhiên mà ở nửa sau hiệp 2, HLV Tuchel quyết định rút Spence ra sân. Cầu thủ của Tottenham cũng chỉ được Sofascore chấm 6,6 điểm và là một trong những người chơi tệ nhất đội tuyển Anh. HLV Tuchel phải kéo Rice, trụ cột tuyến giữa xuống trám vào vị trí hậu vệ phải. Đây rõ ràng không phải phương án mà một ứng viên vô địch World Cup mong muốn sử dụng ở giai đoạn knock-out.

Đáng lo hơn, bàn thua duy nhất của đội tuyển Anh trước CHDC Congo cũng xuất phát từ khu vực hành lang phải. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, "Tam sư" vẫn để lộ những khoảng trống đáng báo động ở vị trí vốn từng là thế mạnh của họ.

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Mexico có thể khiến Anh trả giá

Trên Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng việc loại Alexander-Arnold là "một sai lầm lớn" của HLV Tuchel. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đang nói về một cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một đường chuyền". Redknapp cũng cho rằng việc không mang Trent tới World Cup là "một sai lầm mang tính bước ngoặt".

HLV Tuchel nhiều lần lộ rõ vẻ thất vọng ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Cựu tiền vệ Liverpool còn đặt câu hỏi về cách HLV Tuchel làm công tác quản trị: "Những HLV lớn phải biết cách quản lý những cầu thủ lớn". Theo Redknapp, rất khó lý giải việc Alexander-Arnold bị loại nếu chỉ xét thuần túy chuyên môn, bởi tuyển thủ này vẫn là một trong những hậu vệ có khả năng chuyền bóng và kiến tạo tốt nhất bóng đá Anh hiện nay.

Thực tế, phong độ của Alexander-Arnold trong màu áo Real Madrid không hề tệ như nhiều người nghĩ. Anh không còn là trung tâm trong hệ thống vận hành như thời ở Liverpool, nơi gần như đa số đợt tấn công đều đi qua đôi chân mình.

Tại Real Madrid, trọng tâm lối chơi được phân bổ cho Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Federico Valverde. Anh chơi ổn, có 5 đường kiến tạo, không nhiều nhưng ở mức chấp nhận được. Đồng thời, cựu đội phó Liverpool duy trì khả năng luân chuyển bóng và tạo cơ hội thuộc nhóm tốt nhất đội hình. Quan trọng hơn, anh là hậu vệ phải thuần túy duy nhất của Anh có thể cung cấp những đường chuyền dài mang tính sát thương cao cho Harry Kane.

Alexander-Arnold tạo ra 2,2 cơ hội mỗi 90 phút, ngang Vinicius, Mbappe... và chỉ kém Guler ẢNH: REUTERS

Trước CHDC Congo, vấn đề của đội tuyển Anh không nằm ở khâu dứt điểm. Kane vẫn ghi bàn và chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Vấn đề là khả năng đưa bóng đến cho anh. Nhiều thời điểm, đội tuyển Anh gần như không thể triển khai bóng bên cánh phải. Các đợt tấn công trở nên dễ đoán khi liên tục dồn sang cánh trái. Điều đó khiến đối thủ dễ dàng tổ chức phòng ngự hơn.

CHDC Congo không đủ chất lượng để trừng phạt đội tuyển Anh. Mexico thì khác. Đội bóng đồng chủ nhà sở hữu những cầu thủ tốc độ, giàu kỹ thuật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Nếu hành lang phải của đội tuyển Anh tiếp tục mất cân bằng như trận đấu vừa qua, Mexico hoàn toàn có thể khai thác.

Sân Azteca với độ cao hơn 2.200 m cũng là yếu tố khiến các hậu vệ phải hoạt động với cường độ lớn hơn bình thường. Trong điều kiện thể lực bị bào mòn nhanh chóng, những khoảng trống ở biên càng dễ lộ ra.

Nếu vượt qua Mexico, mọi chuyện có thể nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng nếu đội tuyển Anh bị loại sau khi tiếp tục bộc lộ điểm yếu bên hành lang phải, quyết định không triệu tập Alexander-Arnold nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất ở xứ xương mù.