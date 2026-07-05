Messi ghi bàn siêu đẳng, vẫn bị đẩy thẳng xuống thứ 2 cuộc đua Vua phá lưới: Vì nhân vật này…

Với bàn thắng trên chấm phạt đền vào lưới Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026, Mbappe chính thức vượt mặt Messi. Anh có 7 bàn thắng, ngang với đội trưởng của Argentina nhưng vẫn xếp trên. Nguyên nhân là tiền đạo Real Madrid có 2 kiến tạo, trong khi "El Pulga" chưa có đường chuyền thành bàn nào.

Mbappe độc chiếm vị trí dẫn đầu Ảnh: Reuters

Theo điều lệ, trong trường hợp các cầu thủ bằng nhau về số bàn thắng, FIFA sẽ xét tới số pha kiến tạo trước khi tính đến số phút thi đấu. Điều đó khiến những tiền đạo toàn diện luôn có lợi thế hơn những "sát thủ vòng cấm" đơn thuần. Ở World Cup 2010, Thomas Muller (Đức) ghi 5 bàn, bằng David Villa (Tây Ban Nha), Wesley Sneijder (Hà Lan) và Diego Forlan (Uruguay) nhưng đoạt Chiếc giày vàng nhờ có 3 kiến tạo.

Hiện tại, trong nhóm ứng viên giành Vua phá lưới, chỉ mới có Mbappe, Dembele ghi tên mình vào tứ kết. Nếu Messi cùng Argentina vượt qua Ai Cập, Haaland cùng Na Uy đánh bại Brazil, Kane cùng Anh thắng Mexico thì cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026 sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều.

Theo khảo sát của Sky Sports, có đến 55% độc giả từ tờ báo Anh dự đoán Mbappe sẽ là người chiến thắng chung cuộc. 26% tin tưởng vào Messi. Kane và Haaland nhận sự ủng hộ của lần lượt 12% và 3% độc giả.